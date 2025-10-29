Verkkouutiset

Presidentti Alexander Stubb. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Alexander Stubb osallistuu YK:n ilmastokokoukseen

  • Julkaistu 29.10.2025 | 13:19
  • Päivitetty 29.10.2025 | 13:19
  • Alexander Stubb
Valtionjohtajien huippukokous järjestetään Brasiliassa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa 5.–7. marraskuuta YK:n COP30-ilmastohuippukokoukseen Belémiin Brasiliaan.

Presidentti Stubb pitää Suomen kansallisen puheenvuoron ilmastokokouksen valtionjohtajien huippukokouksessa. Lisäksi presidentti osallistuu metsää ja meriä sekä energiaa käsitteleviin teemaistuntoihin, joita isännöi Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva.

Kokousmatkan aikana presidentti Stubbilla on kahdenvälinen tapaaminen presidentti Lulan kanssa sekä useita muita tapaamisia.

Vuosittainen YK:n ilmastokokous tuo valtioita yhteen vauhdittamaan toimia, joilla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet pyritään saavuttamaan. Keskeisiä teemoja Belémin-kokouksessa ovat uudet kansalliset päästövähennyssitoumukset sekä globaalit sopeutumisen indikaattorit, joiden avulla voidaan arvioida maiden edistymistä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Valtionjohtajien huippukokous edeltää ilmastokokouksessa 10.–21. marraskuuta käytäviä neuvotteluita, joissa Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.). Ilmastokokoukseen osallistuvat myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) ja elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps. )

Uusimmat
