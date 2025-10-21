Verkkouutiset

Alexander Stubb 15. lokakuuta Mikkelissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Alexander Stubb osallistuu halukkaiden koalition kokoukseen

  • Julkaistu 21.10.2025 | 15:43
  • Päivitetty 21.10.2025 | 20:08
  • Sota Ukrainassa
Aiheena on Ukrainan puolustuksen ja turvallisuuden vahvistaminen.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu etäyhteydellä halukkaiden koalition kokoukseen perjantaina 24. lokakuuta, tiedottaa presidentin kanslia.

Kokouksen aiheina ovat koalition tuki Ukrainalle, Ukrainan puolustuksen ja turvallisuuden vahvistaminen, paineen lisääminen Venäjän sotakoneistoa kohtaan sekä ponnistelut oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saamiseksi Ukrainaan.

Kokouksen ovat kutsuneet koolle Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz.

