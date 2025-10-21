Alexander Stubb osallistuu halukkaiden koalition kokoukseen

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu etäyhteydellä halukkaiden koalition kokoukseen perjantaina 24. lokakuuta, tiedottaa presidentin kanslia.
Kokouksen aiheina ovat koalition tuki Ukrainalle, Ukrainan puolustuksen ja turvallisuuden vahvistaminen, paineen lisääminen Venäjän sotakoneistoa kohtaan sekä ponnistelut oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saamiseksi Ukrainaan.
Kokouksen ovat kutsuneet koolle Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz.