Alexander Stubb: Olimmeko lomalla historiasta 1989–2022?

Entisen pääministeri Alexander Stubbin (kok.) mukaan jotkut sanovat, että ”olimme lomalla historiasta vuodesta 1989 vuoteen 2022”.

– Ehkä yksinkertaistus, mutta ei välttämättä huono, Stubb kirjoittaa Twitterissä.

Tämä ”loma” osui entisen pääministerin mukaan yhteen markkinoiden ja valtion välisten jännitteiden vapautumisen kanssa.

– Kylmän sodan päätyttyä oli kyse markkinoiden vapautumisesta ja valtion väliintulon loppumisesta. Tällä hetkellä näyttää olevan päinvastoin.

Luisu kohti valtion valvontaa alkoi Stubbin mukaan jo vuonna 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen. Sen jälkeen kehitys on jatkunut.

– Finanssikriisi (sääntely), maahanmuutto (valvonta), covid (suojelu), sota (turvallisuus) ja energia (interventio), Stubb luettele.

Hänen mukaansa loppujen lopuksi on kyse tasapainon löytämisestä näiden kahden (markkinoiden vapaus ja valtion valvonta) välillä.

– Kumpi on parempi ratkaisemaan kollektiivisia ongelmia, jakamaan resursseja ja tarjoamaan turvallisuutta? Vastaus liittyy yhtä paljon ajoitukseen kuin sisältöön emmekä koskaan saa sitä 100-prosenttisesti oikein, Stubb toteaa.

Some say that we enjoyed a holiday from history from 1989 to 2022. Perhaps a simplification, but not necessarily a bad one.

This "holiday" coincided with a classic tension between market and state.

In the post Cold War years it was all about market liberalisation and…1/3

