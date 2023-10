Alexander Stubb nuorille Vasabladetissa: Kannattaa keskittyä valon pilkahduksiin

Vaasassa järjestetyssä valtakunnallisessa Kaupunkifoorumi-tapahtumassa nähtiin keskiviikkona puhujana muun muassa professori ja tuleva presidenttiehdokas Alexander Stubb. Vasabladetin mukaan Stubbilta kysyttiin useita kertoja, miten nuoriin voidaan juurruttaa rohkeutta ja tulevaisuuden uskoa.

– Meidän ei pidä syöttää vain kaaoksen ja kriisin kuvaa nuorille. Meidän on muistettava, että me ihmiset ratkaisemme ongelmia, Alexander Stubb vastasi.

Hänen mukaansa kokonaiskuvasta näkee, että ihmiskunnalla menee nyt yhä paljon paremmin kuin koskaan. Stubbin mielestä kaikkien pitäisi lukea teemasta Hans Roslingin kirja Faktojen maailma.

Stubb sanoi maailmanpolitiikan olevan käännekohdassa, ja järjestyksen muuttuneen huomattavasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Tämä on epäjärjestyksen aikakautta. … Tämä on erittäin mielenkiintoista aikaa maailmanpolitiikassa. Emme todellakaan tiedä, minne olemme menossa. Luulen, että kestää kymmenen vuotta ennen kuin kaikki palaset löytävät paikkansa ja palapeli on valmis.

Presidenttiehdokkaan mukaan länsimaailmalla voi olla haastavaa löytää paikkansa uudessa maailmanjärjestyksessä. Lännen on hänen mielestään puhumisen sijaan kuunneltava, ja näin rakennettava siltoja uuteen maailmanjärjestykseen.

– Lännellä ei ole varaa ylivertaiseen asenteeseen. Lännen on mietittävä strategiaansa uudelleen, Alexander Stubb sanoi.

