Alexander Stubb: Nato-prosessin kokonaiskuva pitää hahmottaa

Entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) kertoo havainneensa jatkuvaa ”kakofoniaa” Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioinnin ympärillä.

Suomi ja Ruotsi hakeutuivat puolustusliitto Naton jäseniksi keväällä 2022 sen jälkeen, kun Venäjä oli aloittanut hyökkäyssotansa Ukrainassa. Ennen kuin maat hyväksytään Naton täysvaltaisiksi jäseniksi, jokaisen 30:n Naton jäsenmaan on ratifioitava Suomen ja Ruotsin jäsenhakemus erikseen.

Tällä hetkellä ratifiointi puuttuu enää Unkarilta ja Turkilta.

Julkisuudessa huomio on kiinnittänyt etenkin Turkkiin ja sen esittämiin vaatimuksiin. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on ajoittain jopa uhannut kieltäytyä ratifioimasta Ruotsin Nato-jäsenhakemusta.

Stubbin mukaan monet eivät ole hahmottaneet kokonaiskuvaa prosessin etenemisessä.

– Molemmat (Suomi ja Ruotsi) ovat jäseniä Vilnan huippukokouksessa heinäkuussa. Naton historian nopein jäsenyyspolku, Stubb luettelee.

Hän huomauttaa myös, että täysjäsenyydestä huolimatta molemmilla mailla on jo Naton tosialliset turvallisuustakuut.

– Rauhoittukaa, kiitos, Stubb tviittaa.

