Alexander Stubb: Mikä valvottaa minua öisin?

EU-professori ja kokoomuksen tuleva presidenttiehdokas Alexander Stubb kertoo somessa, että häneltä usein kysytään kysymystä ”mikä pitää sinua hereillä öisin”.

Hänen vastauksensa tällä hetkellä on Yhdysvallat. Stubb on jakanut Financial Timesin artikkelin, jonka suomenkielinen otsikko on Amerikkalaisen eristymisen paluu. Kevin McCarthyn poistaminen republikaanien puhemiehen paikalta on huono uutinen Ukrainalle.

Stubb kuvailee olevansa transatlantisti, eli Euroopan ja Yhdysvaltain hyvien välien tukija.

– Innokkaana transatlantistina olen huolissani USA:sta kahdella tavalla: 1. Ulkoinen isolationismi (eristäytyminen, muusta maailmasta) 2. Sisäinen jakautuminen, Alexander Stubb kirjoittaa.

– Historia osoittaa, että molemmat ovat pahoja USA:lle ja maailmalle.

I am often asked what keeps me up at night.

As an avid Transatlanticist I worry about the US on two accounts:

1. External isolationism.

2. Internal division.

History shows that both bad for the US and the world.

October 5, 2023