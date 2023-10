Alexander Stubb: Menemme koko Suomen etu edellä, aina ja yhdessä

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb toteaa seuraavan tasavallan presidentin aloittavan tehtävänsä maailmassa, jossa globaalit instituutiot ja sääntöpohjainen maailma heikkenevät.

– Elämme eräänlaista epäjärjestyksen ja rauhattomuuden aikakautta. Arvioin, että uuden maailmanjärjestyksen rakentamiseen menee vähintään kymmenen vuotta. Suomen on oltava mukana sitä rakentamassa, entinen pääministeri ja European University Institutea johtava professori Alexander Stubb sanoi kokoomuksen ylimääräisessä puoluekokouksessa Espoon Otaniemessä.

Alexander Stubb asetettiin kokouksessa kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi.

Stubbin mukaan valtioiden välinen kilpailu kiihtyy, mikä ei kuitenkaan ole välttämättä huono asia.

– Mehän olemme siinä hyviä. Tärkeintä kuitenkin on, että kilpailu ei johda konfliktiin – olipa se sitten paikallinen, alueellinen tai pahimmassa tapauksessa globaali. Kilpailun ja konfliktin koteloimiseksi tarvitaan yhteistyötä, Stubb sanoi.

Professori ennakoi vallan alueellistuvan. Liittolaissuhteita syntyy intressien eikä arvojen tai maantieteen pohjalta. Kehityskulku voi toimia Euroopan ja EU:n eduksi.

– Vaikka maailma tuntuu tällä hetkellä sekasortoiselta, ei kannata vaipua epätoivoon. Pelko on huonoin mahdollinen ohjenuora ulkopolitiikkaan. Kyllä, tulemme näkemään valtioiden välistä kilpailua. Kyllä, tulemme näkemään paikallisia, jopa alueellisia konflikteja, Alexander Stubb totesi.

– Mutta ei se yhteistyön tarve mihinkään katoa. Se tulee vain muuttamaan muotoaan. Kaikki ymmärtävät, että ilman globaalia yhteistyötä me emme voi ratkaista ilmastonmuutosta, teknologian vallankumousta tai väestöhaasteita. Nämäkin on tehtävä yhdessä.

Ex-pääministeri sanoi puoluekokousyleisölle seisovansa nöyränä tehtävän edessä.

– Kaikkeni tulen antamaan, joka ikinen päivä. Teen sen maltilla, rauhassa ja harkiten. Niin toimii presidentti ja ylipäällikkö, tilanteessa kuin tilanteessa. Haluan avoimen, turvallisen ja kansainvälisen Suomen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että menemme koko Suomen etu edellä, aina ja yhdessä, Stubb sanoi.

Arvoja pitää puolustaa yhdessä läntisten liittolaisten kanssa

Alexander Stubbin mukaan ulko- ja turvallisuudessa on aina ymmärrettävä mitä tietyllä hetkellä tapahtuu, mutta samalla on katsottava eteenpäin.

– Kaiken keskiössä pitää olla Suomen turvallisuus. Se on meille eksistentiaalinen kysymys, on sitä aina ollut ja tulee sitä aina olemaan. Samalla olemme kokoomuksessa olleet arvoillemme uskollisia. Olemme pitäneet kiinni siitä, että Suomi on läntinen demokratia.

– Uskomme avoimeen yhteiskuntaan, jossa yksilönvapaus ja ihmisoikeudet on turvattu. Olemme valmiita näitä arvoja puolustamaan ja olemme aina halunneet sen tehdä yhdessä läntisten liittolaistemme kanssa. Emme koskaan enää halua olla yksin, Stubb totesi.

Kolme lukkoa

Alexander Stubb arvioi, ettei Suomeen kohdistu tällä hetkellä suoraa ulkoista uhkaa. Tämän taustalla on se, että turvallisuuden takaavat ”kolme lukkoa”. Näistä ensimmäinen on uskottava ja itsenäinen puolustus sekä maanpuolustustahto.

– Ne ovat ja tulevat olemaan raudanlujia. Toinen on Suomen EU- ja Nato-jäsenyys. Me emme koskaan enää tule jäämään yksin. Ja kolmas on Yhdysvaltain kanssa solmittava DCA (Defence Cooperation Agreement), eli puolustusyhteistyösopimus. Ei haittaa, että maailman suurin sotilasvalta on valmis takaamaan maamme ja muiden Pohjoismaiden turvallisuutta, Alexander Stubb sanoi.

Hänen mukaansa tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Venäjä olisi lakannut olemasta Suomen suurin turvallisuusuhka.

– Se on sitä aina ollut ja tulee sitä todennäköisesti aina olemaan. Tulemme näkemään ja näemme erilaista kiusantekoa ja häirintää. Olemme valmistautuneet hybridi-iskuihin, joilla pyritään lietsomaan pelkoa ja aiheuttamaan epävakautta.

Eivät ne meille yllätyksenä tule, ja sitä varten meillä on viranomaiset, jotka kykenevät reagoimaan tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kyllä me suomalaiset osaamme nämä hommat hoitaa. Pärjäämme, Stubb totesi.

