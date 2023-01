Alexander Stubb: Meistä tulee kyllä Nato-jäseniä

Entinen pääministeri Alexander Stubb vakuuttaa, että Suomesta ja Ruotsista tulee vielä puolustusliitto Naton jäseniä.

Ennen kuin Suomesta ja Ruotsista voi tulla puolustusliitto Naton jäseniä, jokaisen jäsenmaan on ratifioitava jäsenyys erikseen. Ruotsissa järjestettyjen Turkin-vastaisten mielenosoitusten takia Turkki on ilmoittanut, että Ruotsin on turha odottaa Turkilta jäsenyyden ratifiointia. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on arvioinut, että maiden Nato-prosessiin on välien kiristymisen vuoksi tulossa lykkäystä.

– Älä liity kakofoniaan (hälinään). Meistä tulee todennäköisesti Naton jäseniä, Stubb kirjoittaa Twitterissä ruotsiksi.

Stubb uskoo, että sekä Suomi että Ruotsi ovat puolustusliitossa viimeistään kesällä.

– Turvallisuustilanteemme on hyvä. Nyt tarvitaan vain kärsivällisyyttä ja kylmiä hermoja, Stubb tviittaa.