Alexander Stubb: Meillä on uuden aikakauden alku

Uudenmaan Järvenpään kävelykadulla kuhisi perjantaipakkasessa kiinnostuneita, kun Alexander Stubbin kampanjakiertue tuli paikalle. Pari-kolmesataa halukasta pakkautui nopeasti pitkään kiemurtelevaan framiekuva-jonoonkin presidenttiehdokkaan puheen jälkeen.

Alexander Stubbin ohjelmassa oli perjantaina Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla käynnit kuudella paikkakunnalla. Viimeisenä kampanjapäivänä lauantaina hän kiertää vielä pääkaupunkiseutua.

– Otetaan loppumetrit tosissaan, jokainen tilaisuus. Sitten huomenna vähän rauhoitutaan perheen kanssa, ja sunnuntaina kello kahdeksan tiedetään kun ennakkoäänet tulevat, että miten on käynyt, Alexander Stubb kuvaili.

Stubb puhui turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuneen.

– Nyt meillä on Nato-Suomi, Nato-presidentti ja uuden aikakauden alku. Silloin Suomen etua viedään eteenpäin kahdella tavalla. Ensimmäinen on se, että maassa säilyy rauha, on tarpeeksi vahva pidäke Venäjän suuntaan. Toinen on tietysti se, että tekee kaikkensa myös sen eteen, että kaikilla suomalaisilla menee hyvin, Stubb linjasi.

Seuraavan presidentin tulee hänen mukaansa ”välittää, kuunnella ja keskustella, ja sitä kautta vaikuttaa myös meidän henkiseen tilaamme”.

– Se maailma johon seuraava tasavallan presidentti tulee on aika erilainen kuin se, jossa Sauli Niinistö aloitti 12 vuotta sitten. Kylmän sodan jälkeinen aikakausi on loppu. Kansainvälisiä instituutioita ja sääntöjä haastetaan.

Alexander Stubbilta kysyttiin, millainen johtaja hän olisi.

– Toivottavasti kokenut, maltillinen ja rauhallinen. Asiantunteva, verkostoitunut ja vähän kielitaitoinenkin.

– Ulkopolitiikan johtaminen on yhteispeliä. Se on joukkuepeliä hallituksen kanssa ja eduskunnan kanssa, kaikkien suomalaisten kanssa. Toinen ulottuvuus on ylipäällikkyys. Se on saanut ihan uuden merkityksen, kun tätä meidän uutta aikakauttamme rakennetaan.myös sitä kautta, että presidentti on ylipäällikkö joka toimii Natossa.

– Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on minusta tärkeintä aina pitää pää kylmänä, tilanteessa,kuin tilanteessa, Stubb totesi.