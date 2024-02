Alexander Stubb: Kuuden vuoden jälkeen yhä maailman paras maa

Presidenttiehdokkaat saivat keskiviikkoiltaisen MTV:n vaalitentin lopuksi pitää yllättäen lyhyen puheen, miksi juuri hänet pitäisi valita presidentiksi.

Alexander Stubb piti seuraavan puheen.

– Edessämme on uusi aikakausi. Valitsemme Suomen tasavallan 13. presidentin, Alexander Stubb aloitti.

– Hänellä on kolme perustehtävää. Ulkopolitiikka, ylipäällikkyys ja arvot.

– Ulkopolitiikassa olemme murroksessa. Elämme rauhattomuuden aikakautta. Tarvitsemme ulkopoliittisen johtajan, joka kykenee verkostojensa, asiantuntemuksensa ja kokemuksensa kautta pitämään Suomen edun edellä. Aina.

– Tarvitsemme ylipäällikön, joka kykenee panostamaan Suomen maanpuolustukseen ja Nato-jäsenyyteen.

– Ja lopuksi se kaikista tärkein. Kaikki lähtee arvoista. Siitä, että Suomen tasavallan presidentti kykenee välittämään rauhaa, luomaan paremman tulevaisuuden meille kaikille suomalaisille niin, että Suomi on kuuden vuoden jälkeen edelleen maailman paras maa elää ja asua.

– Ja me kykenemme tämän tekemään nimenomaan yhdessä, siten, että ajamme aina Suomen etu edellä. Yhdessä, Stubb päätti.

Pekka Haaviston puhe oli seuraava:

– Hyvät suomalaiset, haluan antaa teille kuuden vuoden lupauksen. Kuuden vuoden lupaukseen kuuluu ensimmäisenä rauha. Suomi pidetään rauhan tilassa, meidän rajamme pidetään rauhallisina ja teemme työtä rauhan eteen lähialueillamme ja maailmassa, Haavisto sanoi.

– Kuuden vuoden lupaukseen kuuluu myös koulutusmenestys. Suomi on menestynyt maa, jossa ihmisillä on motivoituminen hankkia koulutusta, valmistua tehtäviin jotka heitä kiinnostavat, ja meillä on maa joka osaa tuottaa tuotteita, viedä niitä maailmalle, markkinoida niitä maailmalle.

– Kuuden vuoden lupaukseen kuuluu myös toivo. Kun tapaa monia nuoria ihmisiä, heidät on vallannut toivottomuus sodan pelosta, ympäristömuutoksen pelosta, ja meidän on yhdessä kohdattava nämä huolet. Ei niin että jäämme murehtimaan niiden keskelle, vaan niin että alamme tehdä tehokkaita toimia. Itse asiassa toivo syntyy toiminnasta.

– Haluan myös Suomen joka on kaikilta osin asuttu. Kaikkialla Suomessa pitäisi olla asutusta. Erityisesti rajaseuduilla. Kun ajattelemme rajaa tänä päivänä, kaikkein turvallisin raja on asuttu raja. Ja on tärkeää että ihmisistä huolehditaan kaikilla paikkakunnilla, kaikilla paikkakunnilla on niitä palveluja joita siellä tarvitaan.

– Ja tällainen Suomi on aktiivinen maailmassa. Se toimii Euroopan unionissa, se toimii Natossa jossa nyt olemme jäseninä, se tekee yhteistyötä globaalisti, myöskin kehittyvien maiden kanssa kuten Afrikan, Haavisto päätti.