Alexander Stubb Ksml:ssa: Venäjä ei tee meistä rauhatonta vaan päättäväisen

Presidenttiehdokas Alexander Stubbin vaalikiertue jatkui 11 paikkakunnan ”superviikonloppuna” sunnuntaina Jyväskylästä Viitasaarelle, Liminkaan, Kempeleelle ja Ouluun.

Viitasaarella mukana oli perussuomalaisten meppi Teuvo Hakkarainen. Somessa Stubb kiittää Hakkaraista tuesta.

Keskisuomalaisen mukaan Alexander Stubb totesi puheessaan Jyväskylässä, että Suomella pitää olla jatkossakin kaksi puolta eli kova ja pehmeä.

– Kova puoli merkitsee, että ylläpidämme vahvaa puolustusta osana liittokuntaa. Olemme Naton jäsenenä luottopakki. Lisäämme turvallisuutta, emme vähennä sitä, Alexander Stubb sanoi.

Pehmeänä puolena Stubb näkee esimerkiksi roolin rauhanvälityksen suurmaana.

– En näe mitään syytä sille etteikö, jos kutsu käy, Suomen tasavallan presidentti voi myös tulevaisuudessa rauhaa välittää.

– Me olemme rauhanomainen kansa. Olemme vain valitettavasti joutuneet sellaiseen maantieteellisen paikkaan, että olemme käyneet noin 40 konfliktia 1300-luvulta lähtien Venäjän kanssa. Se ei tee meistä rauhatonta, se tekee meistä päättäväisen.

Keskisuomalaisen lukijakysymyksissä Alexander Stubbilta kysyttiin, pitäisikö Venäjän raja-aidan rakentamista nopeuttaa ja laajentaa.

– On epärealistista ajatella, että koko rajalle voidaan aita vetää. Huomattavasti käytännönläheisempää ja realistisempaa on se, että käytetään modernia teknologiaa ja kaikkia niitä erilaisia toimenpiteitä, joita meillä on, ja jotka pitävät meidän rajan tiiviinä, presidenttiehdokas vastasi.