Alexander Stubb keskusteli Israelin presidentin kanssa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kävi puhelinkeskustelun Israelin presidentti Isaac Herzogin kanssa maanantaina 22. huhtikuuta 2024. Tasavallan presidentin kanslia kertoo asiasta tiedotteessa.

Viestipalvelu X:ssä Stubb luonnehtii keskustelua tärkeäksi.

– Keskustelimme Lähi-idän ajankohtaisesta tilanteesta. Jaoimme myös näkemyksiä Ukrainasta, Stubb kirjoittaa.

An important conversation with President of the State of Israel @Isaac_Herzog. We discussed the topical situation in the Middle East. We also shared views about Ukraine.

— Alexander Stubb (@alexstubb) April 22, 2024