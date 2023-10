Alexander Stubb Karjalaiselle: Viestini Nato-kumppaneille on, että meillä on raja

Kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi lokakuun lopussa puoluekokouksessa nimitettävä Alexander Stubb päätti viikonvaihteessa ”ensimmäisen vaiheen kiertueensa” Savo-Karjalaan. Kymmenen viikon aikana Stubb kävi kaikissa vaalipiireissä kymmenissä tapahtumissa. Hän nimitti kiertuetta peruskuntokaudeksi, joka edelsi alkavaa kisakautta.

– Maailman tilanteesta huolimatta, ainakin kampanjan suhteen on tosi hyvä fiilis, Stubb sanoo Instagramissa.

Joensuussa sunnuntaina Alexander Stubb sanoi Karjalaisen haastattelussa, että kiristynyt ulkopoliittinen tilanne on Itä-Suomelle pikemminkin mahdollisuus kuin uhka.

– Liittolaisemme katsovat tarkkaan, mitä teemme ja miten he voivat auttaa. Heidän intresseissään on, että Suomen tulppa pysyy vahvana ja vakaana, Stubb sanoo Karjalaisessa.

Stubb sanoo odottavansa Nato-liittolaisilta investointeja Suomeen. Suomi on etuvartion maa, jossa esimerkiksi infran tulisi olla kunnossa.

– Viestini Nato-kumppaneille on, että meillä on raja. Alueen infrastruktuurin on oltava kunnossa, sinne pitää investoida ja alue on pidettävä asuttuna.

– Raja-alue tulee vahvistumaan sekä kansallisten että kansainvälisten investointien kautta, hän toteaa.

Karjalaisessa Stubb sanoo teknologisoitumisen, generatiivisen tekoälyn, nanoteknologian ja bioteknologian muuttavan tavan, jolla olemme ihmisiä. Hänen mukaansa Suomen on tärkeää pysytellä kehityksessä mukana.

– Aiemmat teolliset vallankumoukset ovat nykyisen kehityksen rinnalla kuin hidastettu filmi.

Alexander Stubbin mukaan tulevan ”presidentin on oltava ihminen, joka kykenee kuuntelemaan ja käymään keskustelua”.