Alexander Stubb kaapelivauriosta: Alus on tarkistettu

Valtionjohto seuraa Suomenlahdella tapahtunutta kaapelivauriotilannetta tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa, toteaa tasavallan presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä.
Poliisi tutkii paraikaa Suomenlahdella tapahtunutta tietoliikennekaapelin vaurioitumista. Vaurion aiheuttamisesta epäillään alusta, joka otettiin myöhemmin haltuun viranomaisten toimesta ja ohjattiin ankkuripaikalle Suomen aluevesille.
Stubbin mukaan alus on sittemmin myös tarkastettu.
– Suomen viranomaiset ovat tarkastaneet aluksen, jota epäillään kaapelivaurion aiheuttamisesta Suomenlahdella, Stubb kirjoittaa.
Presidentti kiittelee viestissään poliisia, Rajavartiolaitosta, Puolustusvoimia, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomia, Tullia, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesia sekä Fingridiä yhteistyöstä.
– Valtionjohto seuraa tilannetta tiiviissä yhteistyössä, Stubb sanoo.
– Suomi on varautunut erilaisiin turvallisuushaasteisiin ja reagoimme niihin tarpeen vaatimalla tavalla.
