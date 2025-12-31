Verkkouutiset

Alexander Stubb. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Alexander Stubb kaapelivauriosta: Alus on tarkistettu

  • Julkaistu 31.12.2025 | 13:50
  • Päivitetty 31.12.2025 | 13:50
  • Datakaapelit
Tasavallan presidentin mukaan valtiojohto seuraa tilannetta tiiviissä yhteistyössä.
Valtionjohto seuraa Suomenlahdella tapahtunutta kaapelivauriotilannetta tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa, toteaa tasavallan presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä.

Poliisi tutkii paraikaa Suomenlahdella tapahtunutta tietoliikennekaapelin vaurioitumista. Vaurion aiheuttamisesta epäillään alusta, joka otettiin myöhemmin haltuun viranomaisten toimesta ja ohjattiin ankkuripaikalle Suomen aluevesille.

Stubbin mukaan alus on sittemmin myös tarkastettu.

– Suomen viranomaiset ovat tarkastaneet aluksen, jota epäillään kaapelivaurion aiheuttamisesta Suomenlahdella, Stubb kirjoittaa.

Presidentti kiittelee viestissään poliisia, Rajavartiolaitosta, Puolustusvoimia, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomia, Tullia, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesia sekä Fingridiä yhteistyöstä.

– Valtionjohto seuraa tilannetta tiiviissä yhteistyössä, Stubb sanoo.

– Suomi on varautunut erilaisiin turvallisuushaasteisiin ja reagoimme niihin tarpeen vaatimalla tavalla.


