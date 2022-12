Alexander Stubb: J.K. Paasikivi oli oikeassa, mutta…

Entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) on samaa mieltä presidentti Juho Kusti Paasikiven kuuluisasta sanonnasta ”kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen”. Paasikivi toimi Suomen presidenttinä vuosina 1946-1956.

– Olen samaa mieltä presidentti Paasikiven kanssa. On vain surullista, että nykymaailmassa meidän on vaikea olla yhtä mieltä siitä, mitä tosiasiat todellisuudessa ovat, Stubb tviittaa.

Nykyisestä maailmanpoliittisesta tilanteesta Stubb toteaa, että Euroopan unioni on osoittanut ”geopoliittiset hampaansa” Ukrainan sodan aikana.

– Yhtenäisyys 27:n maan kesken ei ole koskaan itsestäänselvyys. Yhteinen vihollinen yhdistää. Siitä huolimatta on korkea aika siirtymä määräenemmistöpäätöksiin kaikissa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä asioissa.

Juho Kusti Paasikivi, Finnish President from 1946 to 1956, famously said that ”The beginning of all wisdom is acknowledgement of facts”.

I agree with President Paasikivi. It is just sad that in today’s world we seem to have a hard time agreeing on what the facts actually are.

