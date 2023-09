Alexander Stubb IS:lle: On ylitulkintaa, että Kiina olisi ollut Venäjän puolella

Professori Alexander Stubb peräänkuuluttaa keskustelua suursodan sijasta rauhanvälityksestä ja Ukrainan sodan mahdollisista ratkaisuista. Firenzen EU-yliopiston professorina vaikuttava Stubb arvioi kansainvälistä tilannetta Ilta-Sanomien haastattelussa.

Stubb ei pidä suursodalla, kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan välisellä konfliktilla, spekulointia tarkoituksenmukaisena. Ex-pääministeri uskoo maltin voittavan suurvaltojen suhteissa esimerkiksi Taiwanin osalta, eikä hän myöskään allekirjoita näkemystä Kiinasta Venäjän sotatoimien tukijana Ukrainassa.

– Mielestäni on ylitulkintaa, että Kiina olisi ollut Venäjän puolella. Päinvastoin, Kiina haluaa näyttää maailmalle, että he voisivat potentiaalisesti löytää ratkaisun tähän sotaan, koska Venäjä on tällä hetkellä niin riippuvainen Kiinasta, Alexander Stubb sanoo IS:lle.

– Olemme nähneet liikettä Saudi-Arabiassa ja Kiinassa. Jos tästä löytyisi se yhteinen sävel, jolla konflikti saataisiin loppumaan, niin sehän olisi vain hyvä asia, Stubb arvioi Ukrainan sotaan viitaten.

Kiina toimii maailmanpolitiikassa Venäjää vastuullisemmin, Stubb kuvailee.

– Kiinan ja Yhdysvaltojen ajoittaisen julkisen sapelinkalistelun takana on kuitenkin paljon sellaista hiljaista diplomatiaa, jota emme näe. Kiina on Venäjää huomattavasti vastuullisempi toimija.

Tuleva presidenttiehdokas sanoo luovansa uskonsa toisen maailmansodan jälkeen rakennettuun kansainväliseen järjestelmään, joka on kyennyt koteloimaan suurvaltojen potentiaalisen konfliktin. Samalla hän kehottaa länttä uudistamaan ulkopoliittista toimintatapaansa.

Suomi on Nato-jäsenyyden myötä tehnyt Stubbin mukaan strategisen valintansa osana länttä, ja tulevaisuudessa Suomen on varauduttava eri skenaarioihin ja vähennettävä vaarallisia riippuvuuksiaan.

– Vähintään yhtä järkevää on tehdä töitä sen eteen, ettei maailmassa jyrkkene jako globaalin lännen, idän ja etelän välillä. Globaalilla etelällä on keskeinen rooli uuden maailmanjärjestyksen muokkaamisessa. Se tarkoittaa myös sitä, että globaalin lännen on mietittävä toimintatapansa uudelleen.

Alexander Stubb on poliittisen uransa aikana toiminut muun muassa niin Suomen pää-, ulko-, Eurooppa- ja ulkomaankauppa- kuin valtiovarainministerinäkin.