Alexander Stubb Hämeen Sanomille: Presidentin pitää keskittyä tehtäviin joita hänellä on

Kanta-Hämeessä kampanjoinutta presidenttiehdokas Alexander Stubbia haastateltiin Hämeen Sanomissa. Stubbilta kysyttiin kolmea sisäpoliittisesti huolestuttavaa asiaa.

– Olemme tällä hetkellä sellaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa kansainvälistä järjestelmää ja sen sääntöjä haastetaan. Meillä on naapurissa sota, meillä on räjähdysherkkä ja potentiaalisesti eskaloituva tilanne Lähi-idässä ja meillä on Yhdysvaltojen vaalit tulossa. Mielestäni on tärkeää, että presidentti keskittyy tehtäviin, joita hänellä on, Alexander Stubb vastasi Hämeen Sanomille.

Hän listasi tämän jälkeen lopulta kahtiajakautumisen kasvun, hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisen ja terveen talouden. Sisäpolitiikan vaitonaisuuttaan Stubb perustelee presidentin ydintehtävillä.

– En halua luoda illuusiota siitä, että tasavallan presidentti pelastaisi hyvinvointiyhteiskunnan saati Suomen talouden, koska hän ei sitä tee. En ole koskaan tykännyt siitä, että poliitikot puhuvat asioista, joihin heillä ei ole suoranaisesti sananvaltaa, Stubb totesi.

Presidentin puheen tulee hänen mukaansa aina olla punnittua.

– Se voi olla myös analyyttista, mutta jokaisella sanalla jota presidentti sanoo, on merkitystä Suomen ulkopolitiikkaan, Alexander Stubb huomauttaa.

– Siinä mielessä nämä neljä vuotta (Stubbin aika professorina Firenzessä) ovat mahdollistaneet isomman kehikon ajattelun, josta löytää yksittäisiä ratkaisuja. Niiden yksittäisten ratkaisujen pitää syntyä maltilla tarkan pohdinnan jälkeen.

Hänen mukaansa kolme taetta rauhalle ovat ”uskottava ja vahva puolustus osana liittokuntaa, toiseksi Nato-pidäkkeiden ylläpitäminen ja kolmanneksi tiivis suhde Yhdysvaltoihin. Tiukan paikan tullen kokemus rauhanvälittämisestä”.