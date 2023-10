Alexander Stubb: En olisi kuvioissa, jos Venäjä ei olisi hyökännyt Ukrainaan

Tulevan presidenttiehdokas Alexander Stubbin sunnuntain moniin tilaisuuksiin kuului pieni puhehetki hänen kotikulmillaan Espoon Haukilahdessa. Rantakahvilan viereen saapuikin koleassa säässä muutama sata kiinnostunutta kuulijaa – joista lähes kaikki halusivat selfien ehdokkaan kanssa.

Stubbille esitettyjen kysymysten joukossa oli peruskysymys. Miksi hän tavoittelee presidenttiyttä?

– Nämähän ovat totta kai isoja päätöksiä, erityisesti perheelle. Me mietimme kauan. Ehkä ensimmäinen vastaus on, että en olisi koskaan ollut kuvioissa, jos (Vladimir) Putin ja Venäjä eivät olisi hyökänneet Ukrainaan, Alexander Stubb vastasi.

– Kaikki lähtee turvallisuudesta ja velvollisuudentunteesta… Ja sitten lähdettiin kotona puhumaan siitä, että mitäs jos sellainen kysymys (ehdokkuudesta) joskus esitettäisiin. Ja Petteri (Orpo) tietysti pitkin matkaa on tehnyt tarkkaa työtä sen suhteen, miten kannattaa tehdä.

– Mutta päätös tuli, kun (kokoomuksen) puoluehallitus Petterin suulla esitti kysymyksen maanantaina 14.8. Vaimon kanssa olimme 25-vuotishäämatkalla Lofooteilla elokuussa, ja varmaan se ihan lopullinen päätös syntyi silloin, Stubb muisteli.

Alexander Stubb kieltäytyi antamasta kysyttyä kolmea toivomuspointtia presidenttiyden ajalle. Hän sanoi, ettei anna suoraa vastausta kysymykseen.

– Mutta ensimmäinen huomio on, että hirveän moni on kykeneväinen antamaan analyysin maailman tilanteesta. Joka on aina huolestuttavaa. Ihmisluonteeseenhan kuuluu se, että me maalaamme aina riskejä. Puhutaan maailmansodasta, suursodasta, jopa ydinsodasta, puhutaan Venäjän uhasta. Minusta on hyvä että jokaisella on ikään kuin realistinen ymmärrys siitä missä maailma menee, mutta jossain vaiheessa pitää myös laatia polkua siitä, miten tästä eteenpäin, Stubb sanoi.

– Itse olen nähnyt niin, että tämä on vähän meidän sukupolvemme 1918-, 1945-, 1989-hetki. Se hetki, jolloin maailmanpolitiikka muuttuu.

– 1989 luultiin, että historia loppuu ja kaikki maailman 200 kansallisvaltiota lähtevät kohti liberaalia demokratiaa, markkinataloutta ja globalisaatiota. Nyt tuli uusi käänne, 2022.

Seuraava tasavallan presidentti astuu Alexander Stubbin mukaan virkaan tilanteessa, jossa maailmanpolitiikka on oikeasti murroksessa.

– Sitä ei kannata pelätä. Siihen pitää mennä mukaan.

Presidenttiehdokkaan mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne on vakaa ja hyvä. Sen lukot ovat uskottava ja itsenäinen puolustus, Nato- ja EU-jäsenyydet sekä kumppanuus USA:n kanssa.

– Lisäksi on hirveän tärkeää, ettei Suomi jakaudu kahtia tai moneen eri osioon. Se on se, joka minua huolestuttaa, ja se on oikeastaan se maailma johon seuraava presidentti tulee, Stubb totesi.

Alexander Stubbin mukaan Suomi saisi hänestä toivottavasti presidentin, jolla on ”kokemusta, asiantuntemusta ja verkostot. Myös sellaisen presidentin, joka ajaa avointa, turvallista ja kansainvälistä Suomea”.

– Täytyy myös myöntää ettei se ole tasavallan presidentti joka rakentaa asialistan, vaan asialista joka rakentaa presidentin. Ja siksi olen hirveän tyytyväinen, että meillä oli Sauli Niinistö tasavallan presidenttinä sillä hetkellä, kun Venäjä Ukrainaan hyökkäsi. Hän pystyi meidät luovimaan ja viemään Nato-jäseneksi.