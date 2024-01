Alexander Stubb: En halua lähteä etsimään suuria eroja

Presidenttiehdokas Alexander Stubb avasi vaalin toisen kierroksen kampanjansa maanantaina viemällä ison joukon halukkaita Yhdistävälle kävelylenkille Helsingin Töölössä, Finlandia-talon maastossa. Kampanjassa harrastettiin monilla paikkakunnilla ryhmäkävelyjä ensimmäisen vaalikierroksen alla.

Ennen kävelyä Alexander Stubb kertoi, että toisella kierroksella hänellä on Pekka Haaviston kanssa 11 tenttiä. Ne alkavat tänään maanantaina Ylen A-studiosta.

– Oikein hyvällä mielellä eteenpäin. Nyt lähdetään liikkeelle nollasta, kaikki alkaa omalla tavallaan alusta, tehdään kovasti töitä ja tehdään sitä nöyrästi kilpakumppania Pekkaa ja hänen tiimiään kunnioittaen, Alexander Stubb linjasi.

Stubb sanoi lähtevänsä siitä, että presidentinvaalit ovat henkilövaalit.

– Meillä on usein vähän taipumus jollain tavalla lokeroida kaikki johonkin puolueeseen, miettiä mitkä ovat liikkuvia äänestäjiä vasemmalle tai oikealle, liberaaleja tai konservatiiveja… Itse olen puhunut siitä, että haluan viedä eteenpäin avointa, turvallista ja kansainvälistä Suomea. Kolme keskeisintä arvoa, johon ne minulla nojaavat ovat vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Stubb sanoi.

– Ulkopolitiikassa arvoilla on minun mielestäni merkitystä. Olen oman linjani määritellyt vaaliohjelmassa ja muutoin arvopohjaiseksi realismiksi. Tukeudumme suomalaisiin arvoihin ja seisomme niiden takana tilanteessa kuin tilanteessa.

Ideologinen tai ikään kuin idealistinen aikakausi ulkopolitiikassa on Stubbin mukaan kuitenkin ohi.

– En halua missään nimessä lähteä hakemaan mitään suuria eroavaisuuksia. Mieluummin kuin että itse määrittelee mikä on ero kilpailijaan, niin kertoo sen oman tarinansa. Sitten äänestäjä, oma rationaalinen fiksu suomalainen äänestäjä tekee johtopäätöksen: kuka voi tässä maailmantilanteessa uutena aikakautena johtaa Suomen ulkopolitiikkaa? Kuka voi tässä vaikeassa tilanteessa toimia ylipäällikkönä, erityisesti Nato-Suomen ylipäällikkönä? Ja kolmantena miettii sitä, onko kyseisellä henkilöllä samantyyppinen arvomaailma. Tästä kokonaisuudesta ihminen sitten tekee päätöksensä, Alexander Stubb totesi.

– Luulen että suuri yleisö ja äänestäjät haluavat kuulla analyysin maailmanpolitiikasta Se ratkaisee juuri nyt.

– Me aloitamme uuden aikakauden ulkopolitiikan. Kyse on siitä, kuka pystyy luovimaan tässä uudessa maailmassa. Kenellä on verkostot, kenellä on kokemus, asiantuntemus?