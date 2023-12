Alexander Stubb: Ei Suomi ole ollut puolueeton 30 vuoteen

Helsingin yliopiston juhlasalissa pidettiin tiistaina YK-liiton, Paasikivi-seuran ja UKK-seuran Maailma murroksessa -presidentinvaalipaneeli.

Kokoomuksen ehdokas ja rauhanvälityssäätiö CMI:n hallituksen puheenjohtaja Alexander Stubb arvioi paneelissa, että Yhdistyneiden kansakuntien YK:n politiikka eli New York ja turvaneuvosto eivät toimi, mutta YK:n ”aivot” eli erityisjärjestöt ja Geneve toimivat.

– On olemassa globaaleja yleismaailmallisia tavoitteita, jotka on pakko muodossa tai toisessa hoitaa, Alexander Stubb kuvaili YK:ta.

Hänen mukaansa asia heijastuu erityisesti rauhanvälityksessä. 1990-luvulla YK oli mukana Bosnian sodan Daytonin sopimusta tehtäessä, ja rauhanratkaisu saatiin varsin nopeasti.

– Nyt olemme tilanteessa, jossa YK ei ole erityisedustajineen mukana esimerkiksi Syyriassa. Siksi lähennytään kymmenettä vuotta sotaa. Tai Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan. Tai kunnolla Israelin ja Gazan välissä, Stubb huomioi.

Rauhanvälitystä haluttaessa ollaan hänen mukaansa ajauduttu järjestelmään, jossa niin sanotut välivallat kuten esimerkiksi Qatar, Arabiemiraatit tai Turkki tulevat mukaan.

YK:n turvallisuusneuvostossa Alexander Stubb haluaisi nähdä alueellisia edustuksia. Hänestä on käsittämätöntä, ettei neuvostossa ole yhtään maata Latinalaisesta Amerikasta eikä Afrikasta, ja neuvostosta puuttuu maailman väestörikkain maa.

CMI on Stubbin mukaan vuosittain apuna noin 30 aktiivisessa konfliktissa. Presidentti Martti Ahtisaarella oli hänen mukaansa tapana sanoa, että kun on kyse isosta rauhanvälitystehtävästä, pitää olla varma siitä, että osapuolet ovat valmiita viemään sen maaliin. Sitä kautta heidät sitoutetaan toimiin.

Stubb totesi oman kokemuksensa rauhanvälitystehtävistä alkaneen ulkoministerinä elokuussa 2008 Georgian sodasta.

– Kirjoitettiin viisi pointtia, joihin tulitauko loppupelissä perustuu. Sieltä löydettiin se ratkaisu. Se vaatii asiantuntemusta, se vaatii kokemusta ja verkostoja.

Stubb oikaisi tentin lopulla Harry Harkimoa, joka on presidenttitenteissä Stubbin mukaan kolme kertaa puhunut Suomen puolueettomuudesta.

– Nyt on hirveän tärkeätä (todeta) – ja olen tehnyt tätä maanpuolustuksen tehtävänä kansainväliselle medialle viime kahden vuoden aikana 400 haastattelussa: Suomi ei ole ollut puolueeton maa sitten kylmän sodan päättymisen, Alexander Stubb painotti.

– Me valitsimme puolemme Euroopan unionin jäsenyyden myötä. Me olemme aina olleet läntinen maa. Me olemme ollut sotilasliittoon kuulumaton maa.

– Ainoat jotka viljelevät puolueettomuus-sanaa, ovat Paavo Väyrynen ja Sergei Lavrov. Meidän täytyy oikeasti irtautua tästä (puheesta), hän nauratti yleisöä.