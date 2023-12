Alexander Stubb Dagens Nyheterille: Vladimir Putin yrittää provosoida kontaktia – se ei tapahdu

Ruotsalainen Dagens Nyheter on tehnyt presidenttiehdokas Alexander Stubbista ison henkilökuvan hänen äskeisellä Vaasan matkallaan. Stubbilta kysytään, onko Venäjä nyt enemmän vai vähemmän vaarallinen Vladimir Putinin menetettyä kymmeniä tuhansia sotilaita Ukrainassa.

– Ehkä vähemmän vaarallinen, juuri nyt. Mutta meidän on varauduttava siihen tosiasiaan, että kymmenen vuoden kuluttua Venäjää johtaa edelleen Putin tai Putinin kaltainen presidentti, joka ei myöskään ole niin sanotusti liberaali demokraatti. Ja kymmenen vuoden kuluttua Venäjä on rakentanut jälleen sotilaallisen voimansa, Alexander Stubb sanoo.

Jo taannoin Stubb kertoo puhuneensa itärajan tilanteesta hyvien diplomaatti- ja viranomaislähteiden kanssa.

– Voisin kuvitella, että Putin yrittää turvapaikanhakijoiden hybridihyökkäyksillä Suomen rajalle provosoida jonkinlaista kontaktia Suomen presidentin kanssa. Mutta sitä ei tapahdu. Ei istuvalta presidentti Sauli Niinistöltä, eikä luultavasti myöskään Suomen tulevalta presidentiltä.

DN kysyy, voiko siirtolaisten hybridihyökkäyksiä tulkita venäläiseksi rangaistukseksi Suomen Nato-jäsenyydestä.

Stubb muistuttaa, että sama ilmiö nähtiin aiemmin jo ennen jäsenyyttä.

– Se vain osoittaa, kuinka kyyninen Vladimir Putin on. Hän on valmis käyttämään ihmisiä aseena. Ainoa vastaus jota Putin ymmärtää on vahva toiminta. Ja me tiesimme, että Venäjä pelottelee meitä hieman Nato-jäsenyyden jälkeen, se on tyypillisesti venäläistä, Stubb kuvailee.

Brittiprofessori Mark Galeotti on sanonut suljettua itärajaa propagandavoitoksi Putinille. Stubb tyrmää tämän täysin. Hänen mukaansa Suomi pitää tiukasti kiinni sekä kansallisesta turvallisuudesta että kansainvälisestä oikeudesta.

– Se on Venäjä, joka tukee kansainvälistä rikollisuutta ja heikentää ihmisoikeuksia. Emme voi lähteä mukaan venäläiseen pelin tässä kysymyksessä. Pää on pidettävä kylmänä.

Stubb arvostelee myös entisen suurlähettiläs Rene Nybergin lausuntoa ”suomalaisesta painajaisesta” liioitteluksi ja ylidramatisoinniksi.

– Tämä ei ole mikään painajainen. Vaan tavallinen hybridihyökkäys Venäjän puolelta. Se osoittaa, kuinka tehokkaasti Suomi toimii.