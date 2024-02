Alexander Stubb CNN:llä: Mitä hyvänsä se vaatiikin, Ukrainaa on autettava

Kansainvälinen CNN-tv-kanava on haastatellut presidenttiehdokas Alexander Stubbia. Christiane Amanpourin haastattelussa, joka näkyy alla olevassa somevideossa, kysytään Ukrainan sodasta kuuluvista huonoista uutisista.

– Mielestäni sota on varsin pattitilanteessa. On tavallaan paljon helpompaa puolustautua kuin hyökätä, Alexander Stubb sanoo.

Kahden sotavuoden aikana on menty hänen mukaansa paljon edestakaisin. Stubb sanoo olevansa samaa mieltä kuin Naton pääsihteeri siitä, että tie rauhaan kulkee taistelukentän kautta.

– Juuri nyt Ukraina tarvitsee rahoitusta jota saamme USA:lta, toivottavasti, ja Euroopan unionilta. Se tarvitsee aseita. Ja lopulta se tarvitsee ammuksia.

Alexander Stubb siteeraa Mario Draghin eurokriisin aikaista lausuntoa, jonka mukaan ”mitä hyvänsä se vaatiikin” (whatever it takes) on autettava. Stubbin mukaan Suomen molemmat presidenttiehdokkaat ovat vankkumattomia Ukrainan tukijoita.

– Olemme tehneet osamme, ja jatkamme sen tekemistä, hän toteaa Suomen tuesta.

Syynä hänen mukaansa on ”meidän historiallinen muistomme”. Stubb muistuttaa Venäjän hyökänneen talvi- ja jatkosodassa, ja kokemukset ovat olleet hyvin samanlaisia kuin ukrainalaisilla.

– Pystymme identifioitumaan nyt meneillään olevaan tragediaan. Siksi useimmat suomalaiset seisovat Ukrainan rinnalla, Stubb toteaa CNN:lle.

“Whatever it takes, we need to help Ukraine.” Finnish presidential candidate @alexstubb warns that “the war’s very much in a stalemate… Right now, what Ukraine needs is finance… it needs weapons, and finally it needs ammunition.” pic.twitter.com/1RuwZKm6wv

— Christiane Amanpour (@amanpour) February 5, 2024