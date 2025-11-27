Verkkouutiset

Alexander Stubbin mukaan vesi oli virkeän kylmää. TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIA/FACEBOOK

Alexander Stubb avasi avantokauden

  • Julkaistu 27.11.2025 | 10:35
  • Päivitetty 27.11.2025 | 10:42
  • Alexander Stubb
Presidentti julkaisi itsestään kuvan meressä.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on avannut talven avantokauden. Hän kertoo asiasta julkisessa Facebook-julkaisussaan. Julkaisu on nähtävissä tämän artikkelin lopussa.

Julkaisun yhteydessä on jaettu kuva Stubbista avannossa.

– Talvi antaa odottaa etelässä, mutta vesi oli virkeän kylmää, Stubb kirjoittaa saatetekstissä.

Julkaisu on saanut kansalaisilta useita kommentteja. Monet kehuvat presidenttiä reippaasta ja urheilullisesta elämäntavasta. Monet myös pohtivat, kuinkahan monen muun valtion päämies käy uimassa kylmässä avannossa.

