Alexander Stubb ÄKS:lle: Rakennamme rauhaa uhan alla maltillisesti

Kokoomuksen presidenttiehdokas professori Alexander Stubb kampanjoi perjantaina Keski-Suomessa. Äänekoskella hän avasi ensimmäisen Stubbilan, vaalikahvilan.

Vaaleihin on jäljellä pari kuukautta. ”Kestävyysharrastelijaksi” itseään sanoneen Stubbin mukaan takana on peruskuntokausi, ja nyt menossa on intensiivikausi. Vuoden vaihduttua ”alkaa varsinainen kisakausi”.

Stubb kuvaili omaa julkisuuskuvaansa.

– Ihminen ei ole koskaan niin hyvä, saatikka niin huono kuin julkisuudessa annetaan ymmärtää. Toivoisin, että jos jonkinlaisia emootioita allekirjoittanut herättää, niin olisi se, että olen omana itsenäni, reilusti, rehtinä ja avoimena liikkeellä. Olen tyytyväinen, jos tunne välittyy äänestäjien suuntaan, Alexander Stubb sanoi Äänekosken Kaupunkisanomien mukaan.

Ulko- ja turvallisuuspoliittista ilmapiiriä ehdokas kuvaili rauhattomuuden aikakaudeksi. Yleisöstä kysyttiin, mitä hän tekisi muurien murtumiseksi uudelleen, kun itäisen naapurin uhka on olemassa.

– Uuden maailmanjärjestyksen rakentamiseen menee vähintään kymmenen vuotta. Länteen meidän tulokulma on luotettava kumppani, itään strateginen kilpailija ja etelään hyvä yhteistyön suhde – se on kansainvälinen rooli, joka me voidaan ottaa, Alexander Stubb vastasi.

– Venäjä on nyt eristetty Euroopasta, mutta Venäjä ei ole eristäytynyt muusta maailmasta, vaan he jatkavat toimintaa itään päin. Suomi voi toimia diplomaattisella tasolla ja rajojen välisellä yhteistyöllä, joka on edelleen päivittäistä vaikka päällä on rajaselkkaus. En oleta presidentti (Vladimir) Putinin soittavan onnittelupuhelua Suomeen 11. helmikuuta.

Stubbin mukaan rauhaa rakennetaan uhan alla maltillisesti.

– Haluan edelleen säilyttää Venäjälle ajatuksen, että me olemme Nato-jäsen, joka ei tule ilman provokaatiota aiheuttamaan Venäjälle harmia. Se ei ole meidän intressissä. Venäjä itse haluaa aiheuttaa mielikuvaa, että Suomi aiheuttaa harmia. Olen sanonut kansainväliselle lehdistölle, että Venäjän kannattaa miettiä tarkkaan, miten paljon Nato-Suomea kannattaa ärsyttää, sillä kyllä Venäjä tarvitsee tulevaisuudessakin kumppaneita, vaikka oltaisiin eri mieltä.

Alexander Stubbin mielestä ”presidentti Sauli Niinistö on asettanut jo riman hyvälle tasolle” kansakunnan johdossa.

– Silloin kun on tarvis, hän esittää mielipiteensä vaikeisiinkin kysymyksiin. Presidentin roolitus tulee olla selkeä: presidentti hoitaa ulkopolitiikkaa, on Nato-presidentti ja pääministeri hoitaa sisäpolitiikkaa. Olen ollut EU:n kanssa tekemisessä kolme vuosikymmentä ja haluan olla viemässä Suomea Eurooppaan ja maailmalle, koska näen, että me ollaan toimiva yhteiskunta.

– EU:ssa on tuomittu Venäjä heti ja nyt ollaan saatu Euroopan historian suurimmat sanktiot ja käännetty rauhanmekanismi sodan rauhoittamiseksi Ukrainaan. Olen ylpeä, mitä me ollaan Euroopassa saavutettu.