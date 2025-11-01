Aleksi Jäntti: Länsirata on koko Suomen kasvuhanke

Kokoomuksen kansanedustaja Aleksi Jäntti katsoo, että Länsirata on koko Suomen kasvuhanke, joka vauhdittaa taloutta, työllisyyttä ja huoltovarmuutta. Jäntti kommentoi asiaa tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan rakentamisvaihe tulee tuottamaan lähes 15 000 henkilötyövuotta, noin 700 miljoonaa euroa palkkatuloja ja satoja miljoonia euroja verotuloja valtiolle ja kunnille. Pitkällä aikavälillä hankkeen on arvioitu lisäävän Suomen bruttokansantuotetta 5–6 miljardilla eurolla ja synnyttävän useiden miljardien yksityiset investoinnit.

– Näiden lukujen valossa voi todeta, että kyseessä on todellinen talousveturi, joka vetää Suomen kasvuun vuosikymmeniksi eteenpäin, Jäntti sanoo tiedotteessa.

Jäntin toteaa, että Länsirata yhdistää Uudenmaan ja Varsinais-Suomen yhdeksi, 1,5 miljoonan ihmisen työmarkkina-alueeksi parantaen työn, koulutuksen ja alueellisen tasa-arvon saavutettavuutta. Etelä-Suomen isoimpien kaupunkien välisten yhteyksien parantaminen on siksi panostus tulevaisuuteen.

– Etelä-Suomen kasvukolmio – pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku – on koko maan veturi. Kun nämä kaupungit kytketään tehokkailla raideyhteyksillä yhteen, hyöty ulottuu luultuakin laajemmalle Suomeen.

Jäntin mukaan hanke on myös huoltovarmuusteko, sillä yhteys parantaa liikenteen toimintavarmuutta ja kytkee Suomen vahvemmin osaksi Euroopan raide- ja meriliikenteen ydinverkkoa.