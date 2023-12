Aleksei Navalnyi venäläisille: Äänestäkää Vladimir Putinia vastaan

Pitkää poliittista vankilatuomiota istuva venäläinen toisinajattelija ja oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi kehottaa venäläisiä olemaan aktiivisia tulevissa presidentinvaaleissa ja äänestämään ketä tahansa ehdokasta paitsi Vladimir Putinia, kertoo uutissivusto meduza.

– Presidentinvaalit järjestetään 17. maaliskuuta 2024. Tänä päivänä kehotamme kaikkia äänestämään Vladimir Putinia vastaan. Voitte tehdä tämän äänestämällä ketä tahansa muuta ehdokasta, Navalnyi kirjoittaa blogissaan.

Navalnyin kollegat ilmoittivat myös ”Venäjä ilman Putinia” -kampanjan avauksesta. Aloitteen verkkosivuilla kehotetaan ”jokaista aktiivista kansalaista” ottamaan haasteen vastaan ja vakuuttamaan vähintään kymmenen ihmistä äänestämään Putinia vastaan jäljellä olevien 100 päivän aikana ennen vaaleja.

– Kaikki vaalit, jopa vilpillisimmät, ovat epäilyn aikaa. Ihmiset alkavat miettiä, kuka on vallassa ja miksi. Venäjän opposition päätehtävä, kaikkien rehellisten kansalaisten tehtävä, on kohdistaa kaikki voimamme vastataksemme näihin epäilyihin, agitoimiseen. On selitettävä, että 71-vuotiaan Putinin, joka on ollut vallassa 24 vuotta, ei pitäisi jatkaa vielä kuuden vuoden ajan. Hän vahingoittaa Venäjää. Hänen täytyy poistua, Navalnyi toteaa.

Alexey Navalny has called on Russians not to sit out the country’s upcoming elections, urging them to vote against Putin. “Any election, even the most fraudulent, is a time of doubt,” his team argues on the site for its new “Russia Without Putin” campaign.https://t.co/xDR031wdXI

— Meduza in English (@meduza_en) December 7, 2023