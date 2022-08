Aleksei Navalnyi: Tämä tilanne on paljastanut Vladimir Putinin rikollisuuden

Venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi myrkytettiin lähes päivälleen kaksi vuotta sitten. Mies selvisi tapauksesta ja nyt hän kirjoittaa tapauksen merkityksestä Twitterissä.

Hän toteaa, että maan presidentti Vladimir Putinin väitteistä huolimatta tapauksen tiimoilta ei järjestetty koskaan rikostutkintaa.

– En edelleenkään ymmärrä, onko Venäjän viranomaisten kanta ”Navalnyitä ei myrkytetty Novitšokilla, hän vaipui koomaan yksin” vai ”Navalnyi myrkytettiin novitšokilla, tosin ei meidän vaan provokaationa länsimaisten salaisten palveluiden toimesta”, hän kirjoittaa.

– Virkamiehet alkaen aivan huipulta (eli Putinista) pitävät tiukasti kiinni molemmista näistä versioista samaan aikaan.

Itsenäinen Bellingcat-tutkijaryhmä on selvityksessään todennut tapauksen takana olleen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB. Navalnyin mukaan samat henkilöt ovat vastuussa lukuisista muistakin tapauksista.

– On todistettu, että he ovat vastuussa useista epäonnistuneista myrkytysyrityksistä (Dmitri Bykov, Vladimir Kara-Murza) ja useista onnistuneista murhista (Nikita Isajev, Timur Kuashev, Ruslan Magomedragimov). Tämä on todennäköisesti vain jäävuoren huippu, Navalnyi toteaa.

– Ketään FSB-upseerien ryhmästä ei ole tuotu oikeuden eteen. Paitsi Konstantin Kudrjavtsev, kemisti, joka kertoi minulle salamurhayrityksen yksityiskohdat puhelimitse. Hän katosi, ja näyttää siltä, että hänet itsensä murhattiin.

Navalnyi kertoo, että hänen vankeustuomionsa johtuu Kremlin vihasta hänen selviytymistään kohtaan. Tämä viha on hänen mukaansa muuttanut koko maan poliittisen järjestelmän merkittävästi.

– Koko tämä tilanne on paljastanut sekä Putinin itsensä että hänen järjestelmänsä siinä määrin, että se on osoittanut paitsi niiden rikollisuuden, niin myös hänen hallintonsa toimimattomuuden ja epäonnistumisen. Sillä on ilmeisesti ollut syvä vaikutus koko Venäjän poliittiseen järjestelmään, hän toteaa.

– Tämä järjestelmä on hylännyt kaikki valeasunsa ja tammikuun 2021 loppuun mennessä siitä oli tullut täysin sortava ja autoritaarinen ilman mitään rajoitteita. Näin käy, kun sivelet alushousuja epäonnistuneesti Novitšokilla.