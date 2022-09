Aleksei Navalnyi: Tällaista ei ole nähty koskaan ennen

– Me nauroimme. Me emme voineet lakata nauramasta viiteen minuuttiin, Aleksei Navalnyi toteaa Twitterissä.

Pahamaineisessa IK-6 Melehovo-rangaistussiirtolassa noin 250 kilometriä Moskovasta itään viruva venäläinen oppositiovaikuttaja saa asianajajiensa ja avustajiensa kautta toisinaan viestejään julki vankeudesta. Tällä kertaa hän kertoo pysäyttävästä häirinnästä tapaamisessa lakimiestensä kanssa. Kyse on jälleen uudesta tavasta, jolla Venäjän viranomaiset pyrkivät vaikeuttamaan Kremlin arkkivihollisena pidetyn poliitikon ja korruptionvastustajan vankilaelämää.

Navalnyi kertoo, että pieneen vierailuhuoneeseen oli hänen yllätyksekseen pystytetty este, joka eristi hänet lakimiehistään.

– Kukaan ei ole koskaan nähnyt mitään tällaista. Juristejani oli jo aiemmin kielletty luovuttamasta minulle mitään asiakirjoja. Heidän eristettiin minusta [ennen] kaltereista ja pleksistä tehdyllä seinällä. Nyt pleksi oli kuitenkin vaihtunut sameaan, Aleksei Navalnyi kertoo.

Hänen mukaansa pleksin päälle oli kiinnitetty jonkinlainen kalvo, jonka läpi hädin tuskin näkee. Oppositiovaikuttaja vertaakin tapaamista juristien kanssa ripittäytymiseen katolisessa kirkossa.

– Istun tuolilla metri kertaa metri huoneessa. Edessäni on muovinen seinä, jonka läpi erottuu hädin tuskin miehen ääriviivat. Voin juuri ja juuri päätellä hänen äänestään, että kyseessä on juristini. Ainoa mitä mieleeni tulee on sanoa: isä, armahda minua syntistä, Navalnyi toteaa.

