Aleksei Navalnyi: Kreml haluaa gulagilleen hiljaisia orjia

Venäjän oppositiojohtaja ja korruptiota paljastanut asianajaja Aleksei Navalnyi kertoo olevansa eristyssellissä.

– Sellissäni on vain muki ja kirja. Saan lusikan ja lautasen ainoastaan ruokailuaikoina. He jopa veivät minun vanginvaatteeni ja antoivat minulle väliaikaiset. Nyt selässäni lukee isoin valkoisin kirjaimin eristyssellin lyhenne.

Navalnyi perusti aiemmin yhden miehen ammattiliiton ja alkoi vaatia parempia oloja vangeille.

-Kreml haluaa Gulaginsa koostuvan hiljaisista orjista. Mutta täällä minä olen, kooten ihmisiä ja vaatien, että tiettyjä lakeja noudatettaisiin sen sijaan, että anoisin armahdusta.

Navalnyi joutui eristysselliin virallisesti siitä, että hänen vanginasunsa ylänappi ei ollut kunnolla kiinni.

– Minut kutsuttiin parakista johtokunnan eteen, jossa minulle ilmoitettiin videoaineiston osoittavan, että minä säännöllisesti avasin vanginasuni ylänapin työskennellessäni teollisuusalueella (asu on vain muutamaa kokoa liian pieni minulle).

– Tämä tietysti osoittaa, että olen paatunut ja parantumaton rikollinen. Tämän minut sijoitettiin eristysselliin.

Navalnyi on uhattu jättää pysyvästi eristysselliin, jollei hän ”harkitse uudelleen asennettaan”.

– En tiedä, mitä asennettani minun pitäisi harkita uudelleen. Asennettani orjatyötä vai Putinia kohtaan? kysyy Navalnyi.

Navalnyi kertoo, että eristysselli on vankilajärjestelmän ”kovin ja laittomin rangaistus”, jossa ”myös kidutus ja murhat tapahtuvat”.

– Normaalisti eristyssellissä ei voi olla 15 päivää enempää, mutta tämä voidaan helposti kiertää. Vanki vapautetaan 15 päivän jälkeen ja pistetään eristykseen uudelleen 15 päiväksi.

Navalnyi kertoo eristyssellin olevan 2,5 x 3 metriä oleva ”betonikenneli”.

– Suurimman osan ajasta on sietämätöntä kylmyyden ja kosteuden takia. Lattialla on vettä. Minä sain rantaversion – erittäin kuuma eikä lähes lainkaan happea. Ikkuna on pieni, mutta muurit liian paksut, jotta ilma virtaisi. Edes hämähäkinseitit eivät liiku. Ilmanvaihtoa ei ole. Makaan yöllä ja olen kuin kala kuivalla maalla. Rautapunkka on kiinnitetty seinään kuin junassa.

Navalnyi kertoo, että ”pehmeä varustus” eli patja ja tyyny otetaan pois aamuviideltä ja punkka nostetaan ylös.

– Kello 9 illalla punkka lasketaan alas ja patja sekä tyyny palautetaan. Sellissä on rautapöytä, rautajakkara, allas ja lattiareikä sekä kaksi kameraa katossa.

Eristysselli on ainoa paikka vankilassa, jossa ei saa tupakoida. Vanki ei saa myöskään vierailijoita, paketteja eikä kirjeitä. Kynän ja paperia saa päivän aikana selliin tunnin ja vartin ajaksi.

– ”Ulkoilu” on vain tunnin ajan samalaisessa sellissä, mutta ylhäällä näkyy pala taivasta. Etsintöjä tehdään jatkuvasti. Minun pitää aina pitää käteni selän takana. Kaiken kaikkiaan, se on hauskaa, kuin elokuvassa. Se on okei, voisi olla pahemminkin.

Navalnyi kertoo myös, miten hän on saanut julkaistua tviittinsä vankilasta käsin, ja mikä hänen ainoa kirjansa sellissä on.

– Istun nyt rautajakkarallani rautapöydän takana. Viimeistelen tämän ketjun ja kirjoitan ohjeet vangeille heidän työpaikkaoikeuksistaan ennen kuin paperi viedään minulta. Johtokunta on oikeassa: minä taidan tosiaan olla parantumaton, kirjoittaa Navalnyi lisäten silmäniskuhymiön perään.

– Nyt lukemani kirja on Yuval Haririn 21 oppituntia maailmantilasta. Sen sisältö sopii täysin ympäristööni.

