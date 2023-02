Aleksei Navalnyi julkaisi teesit: Venäjä tulee kärsimään sotilaallisen tappion

Venäjän vangittu oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi arvioi presidentti Vladimir Putinin suhtautuvan pakkomielteisesti pyrkimykseensä jäädä historiaan ”valloittajatsaarina”.

Navalnyin mukaan venäläiset eivät suhtaudu innokkaasti Putinin hankkeeseen, minkä vuoksi rintamalle on haalittu vankeja ja pakkovärvättyjä sotilaita.

– Tämän sodan taustalla ovat Venäjän omat poliittiset ja taloudelliset ongelmat, Putinin halu pitää kiinni vallasta mihin hintaan hyvänsä ja hänen pakkomielteinen suhtautumisensa omaan historialliseen perintöönsä, Aleksei Navalnyi kirjoittaa Twitterissä.

Hän arvioi Venäjän kärsivän parhaillaan sotilaallista tappiota Ukrainassa. Kremlissä oli uskottu Kiovan valtaamiseen vain kolmessa vuorokaudessa. Edes uusi liikekannallepano ei välttämättä muuta konfliktin suuntaa.

– Lopullista sotilaallista tappiota voidaan ehkä lykätä satojen tuhansien mobilisoitujen sotilaiden hengillä, mutta se on yleisesti ottaen väistämätön. Aggressiivisen sodankäynnin, korruption, epäpätevien kenraalien, heikon talouden sekä puolustajien korkean motivaation ja sankaruuden vuoksi tuloksena voi olla vain tappio, Navalnyi sanoo.

Hän tarjoaa listan toimenpiteistä Ukrainan sodan lopettamiseksi. Lähtökohtana olisi paluu vuoden 1991 kansainvälisesti tunnustettuihin rajoihin.

– Lähes kaikki maailman rajat ovat syntyneet enemmän tai vähemmän vahingossa, ja ne aiheuttavat joillekin närkästystä. Mutta 2000-luvulla emme voi aloittaa sotia niiden uudelleenpiirtämiseksi. Muuten maailma vajoaa kaaokseen.

Aleksei Navalnyi kehottaa Venäjää jättämään Ukrainan rauhaan ja sallimaan sen itsenäisen kehittymisen. Sodan aiheuttamat vahingot olisi korvattava tavalla, josta neuvoteltaisiin Ukrainan, Yhdysvaltain, EU:n ja Britannian kanssa. Tuottoja korvauksiin voitaisiin kerätä venäläisestä öljystä ja maakaasusta. Navalnyin mukaan sotarikokset olisi selvittävä kansainvälisissä tuomioistuimissa.

Oppositiojohtaja väittää, että suurin osa venäläisistä ei jaa nykyhallinnon imperialistista ajattelua. Vladimir Putinin hallinnon kaatumisen jälkeen maassa olisi järjestettävä vapaat vaalit. Navalnyi näkee Venäjän paikan osana eurooppalaista kulttuuria.

– Venäjä on laaja valtio, jolla on kutistuva väestö ja kuihtuva maaseutu. Imperialismi ja pyrkimys ottaa haltuun uusia alueita on kaikkein vahingollisin ja tuhoisin polku eteenpäin, Navalnyi toteaa.

14. We need to establish a parliamentary republic based on the alternation of power through fair elections, independent courts, federalism, local self-governance, complete economic freedom and social justice.

— Alexey Navalny (@navalny) February 20, 2023