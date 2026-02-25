Alahuoneen puhemies ilmiantoi Peter Mandelsonin – epäily paosta Neitsytsaarille

Suur-Lontoon poliisi pidätti Britannian entisen Yhdysvaltain suurlähettilään Peter Mandelsonin sen jälkeen, kun Britannian parlamentin alahuoneen puhemies kertoi poliisille saaneensa tiedon, jonka mukaan Mandelson olisi suunnittelemassa pakoa Brittiläisille Neitsytsaarille, uutisoivat Brittimediat.
The Times -lehdelle kerrottiin, että alahuoneen puhemies Sir Lindsay Hoyle oli tietolähde, jonka tietojen perusteella poliisi otti Mandelsonin kiinni maanantaina ja vapautti hänet pian takuita vastaan. Mandelsonin asianajajat kuvasivat väitteitä hänen aikeistaan matkustaa ulkomaille ”perusteettomiksi”.
Hoyle vieraili viime viikolla parlamentin istuntotauon aikana kuningaskuntaan kuuluvilla Brittiläisillä Neitsytsaarilla, jota pidetään veroparatiisina. Paikallinen lähde kertoi hänelle, että entinen suurlähettiläs aikoi matkustaa saarille. Mandelson itse on kiistänyt väitteen ja kuvannut sitä ”täydeksi fiktioksi”.
Puhemies Hoyle välitti tiedon Scotland Yardille maanantaiaamuna pidetyssä tapaamisessa, koska koki olevansa velvollinen tekemään niin. Tämän jälkeen etsivät kuulustelivat puhemiehen lähdettä ennen kuin pidättivät Mandelsonin maanantai-iltana epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä. Häntä syytetään arkaluonteisen valtiollisen tiedon luovuttamisesta seksuaalirikoksista tuomitulle liikemies Jeffrey Epsteinille. Mandelson kiistää syytteet.
Hoyle vahvisti keskiviikkoaamuna kansanedustajille olleensa tietolähde, joka johti Mandelsonin pidätykseen.
– Välttääkseni virheelliset spekulaatiot haluan vahvistaa, että saatuani tietoa, jonka katsoin olevan merkityksellistä, välitin sen vilpittömässä mielessä Suur-Lontoon poliisille, kuten velvollisuuteni ja vastuuni edellyttävät, Hoyle totesi lausunnossaan.
Lisäksi Hoyle harmitteli, että asia päätyi näin nopeasti julkisuuteen.
Mandelson on kiistänyt syyllistyneensä väärinkäytöksiin ja sanonut, ettei toiminut taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi.