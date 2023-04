AL: Tällaiset mökit ovat nyt halutuimpia

Myytävistä mökeistä alkaa olla kasvavan kysynnän takia pulaa Pirkanmaalla, kertovat useat asiantuntijat Aamulehdelle.

– Mökkien ja vapaa-ajan asuntojen kysyntä on vilkastunut viikko viikolta Pirkanmaalla, mutta myytävästä on nyt ennennäkemätön pula. Kiinnostusta kohteista on pääkaupunkiseutua myöden, kiinteistönvälitysyrittäjä Johanna Peltonen kommentoi Aamulehdelle.

Pirkanmaalla erityisesti Tampereella ja Tampereen ympäryskunnissa olisi nyt kysyntää loma-asunnoille, mutta tarjontaa on niukasti.

Kiinnostusta mökkiin lisää myös se, jos se on ison järven rannalla. Hintataso näillä mökeillä on yleensä noin 200 – 400 000 euroa, kertoo Peltonen.

Kysyntää lisää myös erilaiset nykyajan mukavuudet kuten sisävessa sekä talviasuttavuus. Moni ostaja toivoo myös, että suuria remontteja ei tarvitsisi tehdä.

– Kun myyntiin tulee fiksusti laitettu mökki, jossa on vesivessat ja muut mukavuudet, pinnat ja piha kunnossa, näytölle voi ajaa kolmekin perhettä, jotka ovat valmiita maksamaan pyyntihinnan tai ylikin, sanoo Kiinteistömaailman Mertsi Friberg.