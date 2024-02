Sarjariehujan sanotaan piinaavan ravintoloita – AL: Aiheuttanut kymmenientuhansien vahingot

Tamperelaisravintoloille on viime aikoina aiheuttanut päänvaivaa mies, joka riehuu ja rikkoo paikkoja ravintoloissa. Mies on aiheuttanut teoillaan kymmenientuhansien eurojen vahingot. Asiasta kertoo Aamulehti.

Mies on tunnettu tamperelaisten ravintolayrittäjien parissa, ja hänelle on myös langetettu lukuisia porttikieltoja. Aiemmin hänet on tuomittu muun muassa törkeästä kotirauhan rikkomisesta, pahoinpitelyistä, haitanteosta virkamiehelle sekä niskoittelusta poliisia vastaan. Mies on myös istunut vankilassa tekojensa vuoksi.

Viime vuoden huhtikuussa mies riehui Vanha Monttu -baarissa, jossa hän aiheutti 7 000 euron vahingot muun muassa heittämällä roskakorin baarin ikkunan läpi. Mies oli tapahtumahetkellä ehdonalaisessa, ja riehumisen seurauksena hänet tuomittiin vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Tuomio ei kuitenkaan saanut lainvoimaa miehen valittaessa päätöksestä.

Elokuussa mies tuhosi Keskustorin kioskin rikkomalla kaiken, mihin pääsi käsiksi. Tuolloin kioskiyrittäjä arvioi miehen aiheuttamien vahinkojen hinnaksi 15 000–20 000 euroa.

Ravintolat vahvistavat, että Vanhan Montun ja Keskustorin kioskin tapauksissa kyseessä oli sama henkilö kuin tämän viikon tapauksissa. Poliisi ei kuitenkaan vahvista tietoa.

Kuluneen viikon keskiviikkona mies on taas riehunut Pub Simonissa. Uudempi työntekijä ei ollut tunnistanut miestä ja oli myynyt tälle oluen. Kun vanhemmat työntekijät sanoivat miehelle, ettei hänelle myytäisi enempää, otti hän kaksi grogilasia ja heitti ne ikkunaan. Tämän jälkeen mies otti käsidesipullon, heitti sen baaritiskin taakse.

Tämäkään ei kuitenkaan miehelle riittänyt. Välikohtauksen jälkeen mies haki baarin terassilta tuolin, jolla hän väänsi ovenkahvan irti. Ovenkahvalla mies ryhtyi rikkomaan ikkunaa.

– Aika suuri ikkuna, särkyneet juomalasit, ja viinat ja jäät mitkä meni. Hyvä jos 10 000 eurolla selvitään, Pub Simonista kerrotaan.

Kaksi päivää myöhemmin mies suuntasi Teatterikulmaan, jossa hän heitti lasin päin hyllyä sen jälkeen, kun hänelle kieltäydyttiin myymästä juotavaa. Mies ei tässä tapauksessa ehtinyt aiheuttaa juuri vahinkoa, sillä hänet saatiin nopeasti taltutettua.

Mies ehti kuitenkin aiheuttaa vammoja tilanteeseen puuttuneelle henkilölle ja oli myöhemmin niskotellut häntä noutaneita poliiseja vastaan.

Poliisi kertoo miehen olevan entuudestaan ”hyvinkin tuttu”. Päivystävän tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Aki Luodon mukaan mies päästettiin perjantain välikohtauksen jälkeen vapaaksi lauantaina.

Ravintolayrittäjiä hämmentää, miksi mies saa edelleen kulkea vapaalla jalalla.

– Aika erikoinen juttu, että meidän lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö on tällainen, että muille vaarallinen ihminen saa olla vapaana, Pub Simonin edustaja kertoo.

Luoto myöntää tilanteen harmillisuuden. Perusteita vangitsemiselle ei kuitenkaan ollut, sillä tapahtumien kulku on poliisille selvä eikä ole syytä epäillä, että mies vaikeuttaisi tutkintaa.

– Tässä näyttää, että rikoskierre on päällä, ja jos tämä jatkuu, siihen pitää ruveta puuttumaan, Luoto kommentoi.

EDIT: Uutista päivitetty klo 14.50: Tarkennettu otsikkoa sekä lisätty maininta, että poliisi ei vahvista viime vuoden välikohtauksissa olleen kyse samasta henkilöstä.