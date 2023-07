AL: Monille tuntematon liikennemerkki tuottaa paljon parkkisakkoja

Tampereen kaupungin vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki kertoo Aamulehdelle paikoista, joissa kaupungissa kirjoitetaan erityisen paljon parkkisakkoja.

Yksi niistä on alue, jolla on paljon yrityksiä, joihin tulee tavaraa. Siksi sinne on perustettu kuormauspaikkoja, joista kertova liikennemerkki on Huringin mukaan monelle tuntematon.

– Käytännössä henkilöautolla pysäköinti siihen ei ole sallittu ilman aktiivista lastaustoimintaa. Jakeluliikenteen kuljettajat ilmoittavat meille nyt todella paljon kuormauspaikoille pysäköidyistä henkilöautoista, ja ne ovat yksittäisenä virhemaksun syynä olleet siellä huomattavassa kasvussa, hän kertoo.

Myös sorapohja antaa tarkastajan mukaan monelle osviittaa siitä, että jokin alue olisi sallittu pysäköinnille. Sitä se ei itsessään kuitenkaan tarkoita.

– Ehkä sellainen yleissääntö voisi olla, että silloin, kun mennään selkeästi kestopäällystetyn tieuran ulkopuolelle, on syytä aina pohtia, millä oikeutuksella tähän voi pysäköidä, hän avaa.

Vieraaksi hän kuvailee myös yöpysäköinnin kieltävää merkkiä, joka aiheuttaa yhdellä kadulla ongelmia pysäköijille.