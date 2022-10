AL: Hyvinvointialueella vakavia huolia – ”kysymyksiä on paljon”

Uudet aluevaltuustot aloittivat toimintansa maaliskuussa 2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen.

Aamulehden mukaan Pirkanmaalla huolena on, saadaanko joka kuntaan tarpeeksi kattavat palvelut jatkossa. On myös epävarmaa, jääkö palveluiden ja eri järjestelmien rakentamiseen tarpeeksi aikaa. Lehti pyysi seitsemän suurimman puolueen edustajia pitämään päiväkirjaa aiheesta keväästä syksyyn.

Kristillisdemokraattien aluevaltuutettu Kauko Turunen arvioi, että väliportaan johtajia on Pirkanmaalla paljon.

– Liian paljon kokouksia päätöksiin nähden. Suorastaan tuhlausta. Pelottaa, että kuralla oleva talous kohdistuu reuna-alueille, Turunen totesi huhtikuussa.

Hän huomautti, että joissain tapauksissa valtuustossa on voinut olla vain yksi asia listalla.

– Kuitenkin kustannuksia tulee kokousta kohden noin 45 000 euroa. Tietysti peilaan tätä yritysmaailman kautta, mutta näen hallinnon raskaana, Kauko Turunen totesi.

SDP:n Joni Kumlanderin mukaan työntekijöiden näkökulmasta tilanne on ”suorastaan kaoottinen”. Hän arvioi kesäkuussa, että valtuuston yhteinen työ on hyvällä mallilla, mutta aikaa on aivan liian vähän.

– Silloin työtekijöiden tulisi tietää, missä käyvät töissä ja että palkka tulee ajallaan. Tämä yhtälö on valtava, kun puhutaan 20 000 työntekijästä. Pelastustoimea lukuun ottamatta käsitykseni mukaan hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöiden näkökulmasta tilanne on suorastaan kaoottinen, koska avoimia kysymyksiä on hyvin paljon, Kumlander totesi.

Aluehallituksen puheenjohtaja Kari-Matti Hiltunen (kok.) sanoo, että puoluekannasta riippumatta kaikki kokevat, että sote-palveluiden yhdenmukaisuutta ja kansalaisten yhdenvertaisuutta on parannettava.

– Siitäkin on yksimielisyys, ettei ole varaa kaikkiin palveluihin, millä olisi niin sanotusti kysyntää, Hiltunen toteaa.