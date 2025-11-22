Äkkikäännös talveen – säähän tulossa yllättävä lauhtuminen

Talviseen säähän voi olla tulossa käänne. Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kirjoittaa tuoreessa blogissaan, että stratosfäärissä jatkuva, poikkeuksellisen voimakas lämpeneminen on kääntämässä Suomen sään yllättävään suuntaan.

Ilmiö on heikentänyt polaaripyörrettä, mikä tuo laajoille alueille maailmassa ankaraa kylmyyttä, mutta Suomeen vaikutus näyttää olevan täysin päinvastainen.

Mäntykannaksen mukaan ennusteessa näkyy ensi viikon loppuun ajoittuva, äkillinen säätyypin muutos. Talvinen pakkas- ja lumisää väistyy, kun etelästä ja lounaasta alkaa virrata poikkeuksellisen lämmintä ilmaa.

– Ennusteessa on tällä hetkellä merkkejä säätyypin äkkikäännöksestä ensi viikon torstaina. Talven ystävät tulevat todennäköisesti pettymään pahasti, sillä talvinen säätyyppi on kertaheitolla vaihtumassa takaisin syksyiseen säähän, Mäntykangas kirjoittaa.

Talvinen sää voi vaihtua ensi viikon lopulla nopeasti syksyiseksi. Etelä- ja Länsi-Suomessa lämpötilat voivat kohota marraskuun viimeisinä päivinä jopa viiden ja lähes kymmenen asteen välille.

Myös maan keskiosassa lämpötilat nousevat plussan puolelle ja sateet muuttuvat vesisateiksi. Lapissakin näkyy merkkejä suojasäästä ja paikoin loskaisesta kelistä.

– Tällä hetkellä näyttää, että talvinen marraskuu kääntyy kertaheitolla lauhaksi joulukuuksi. Ennusteessa on kuitenkin ollut vielä epävarmuutta, joten katsotaan lähempänä, mikä onkaan toteuma.