Ajatushautomon mukaan ISIS todennäköisesti vastuussa Moskovan iskusta

Terroristijärjestö Isis on suurella todennäköisyydellä vastuussa terrori-iskusta Moskovan Crocus City Hall -konserttisaliin, arvioi ajatushautomo The Institute for the Study of War.

ISW:n raportin mukaan iskun toteuttaja näyttää olleen Isis-K -järjestö. Se on lyhennelmä nimestä Islamic State Khorasan.

Isis-K on raportin mukaan toteuttanut ainakin neljä korkean profiilin hyökkäystä Keski-Aasian ulkopuolella viimeisen 18 kuukauden aikana. ISW:n mukaan yhdysvaltalaisviranomaiset ovat maaliskuussa 2023 arvioineet, että Isis-K on kehittämässä kyvykkyyksiä iskeäkseen entistä voimakkaammin Keski-Aasian ulkopuolisiin kohteisiin.

ISW:n mukaan Moskovan isku noudattaa samaa kaavaa muiden Isis-K:n iskujen kanssa. Lisäksi Isis on raportin mukaan ottanut tiedotuskanaviensa kautta vastuun iskusta.

Ajatushautomo ottaa myös kantaa Venäjän propagandan väitteisiin siitä, että Ukraina olisi tilannut iskun Isisiltä. Raportin mukaan se on erittäin epätodennäköistä, sillä sen mukaan Isisin maine muiden ääri-islamististen terroristijärjestöjen parissa kärsisi, mikäli Isis olisi tehnyt iskun pääasiassa kristityn maan käskystä.