Airbus kehitti järjestelmän maastopalojen torjuntaan

Airbus on Roomassa 24.–26. maaliskuuta 2026 järjestetyssä Aerial Firefighting Conference and Exhibition -konferenssissa järjestelmää, joka verkottaa lentävät ja maan päällä toimivat viestintä- ja datajärjestelmät. Yhdessä reaaliaikaisen datan prosessoinnin ja tekoälyn kanssa järjestelmä voi parantaa maastopalojen havaitsemista, seurantaa ja sammutusta.

Kenttäkokeessa Airbus yhdisti lentokoneet, helikopterit, miehittämättömät järjestelmät ja maajoukkueet käyttäen yksityistä mobiiliverkkoa ja tehtäväkriittistä ohjelmistoa, jolla palontorjuntaoperaatioita koordinoitiin. Yhtiön mukaan järjestelmällä lyhennetään viivettä palon havaitsemisen ja vasteen välillä sekä parannetaan lentosammutuksen osumatarkkuutta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Demonstraatiossa integroitiin useita lentäviä lavetteja, kuten Airbus H130 FlightLab -helikopteri, ATR 72 -testikone ja Cirrus SR20 -yleisilmailukone sekä neljä droonia. Maaelementteihin kuului Gardin departementin palo- ja pelastuslaitoksen ajoneuvoja, jotka tukivat datan keräämistä ja johtamistehtäviä.

Airbus perusti paikallisen mobiiliverkon, johon eri voimavarat liitettiin käyttäen yhtiön Agnet- alustaa. Sen välityksellä voitiin hoitaa turvallisesti niin puhe- kuin datayhteydetkin kaikkien lavettien välillä.

Skenaarioissa Nimes’n lähellä sijaitsevalla sotilasalueella droonit ja Cirrus keräsivät elektro-optista ja infrapunakuvaa paloalueesta ja välittivät datan reaaliajassa liikkuvalle johtokeskukselle. Järjestelmän ohjelmisto yhdisteli anturidatan satelliittikuvan, maastotietojen, meteorologisen informaation – kuten tuulen nopeuden ja suunnan – sekä maahenkilöstön sijainnin kanssa.

Airbusin mukaan tekoälyä käyttävä, jaettu prosessointi generoi yhteisen operaatiokuvan ja laskee sammutuskoneille optimaaliset lentoradat ja sammutusveden pudotuskohdat. Nämä tiedot välitettiin H130-kopterille, joka oli varustettu täsmäpudotusjärjestelmällä, ja ATR 72:lle, joka simuloi sammutuskonetta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yhtiö sanoi kokeen edustaneen askelta kohti täysin integroitua, lentävää etsintä ja pelastus -tyyppistä arkkitehtuuria maastopalojen torjuntaan. Siinä yhdistyvät havainnointi, viestintä ja reunalaskenta, joilla parannetaan koordinointia ilma- ja maamiehistöjen välillä.

Airbus on kehittämässä laajempaa sammutusteknologian ekosysteemiä, johon kuuluu A400M-kuljetuskone integroitavine palontorjuntavarusteineen, helikopterit sammutussäkkeineen, tiedusteludroonit ja verkotettu datankäsittelyjärjestelmä.