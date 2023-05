Erityislasten äidit asetettu kunniavartioon Siperiassa

Venäjällä Siperian pääkaupungissa Novosibirskissä on päätetty asettaa erityis- ja vammaislasten äidit kunniavartioon toisessa maailmansodassa kaatuneiden Siperian puna-armeijalaisten muistomerkille Voitonpäivänä 9. toukokuuta.

Asiasta kertoi venäläisessä vKontakte-yhteisöpalvelussa valtapuolue Yhtenäisen Venäjän paikallinen edustaja Jelena Spasskih otsikolla ”Äidit seisovat vartiossa”. Hän myös julkaisi ohessa videon harjoituksista, joka on sitten lähtenyt kiertämään eri puolilla sosiaalista mediaa.

– He seisovat ikuisen tulen kunniavartiossa juhlaviikon ajan. He ovat olleet ”Yleisvenäläisen kansanrintaman” ja ”Yhteinen asia”-säätiön projektin puittessa kentällä nyt kaksi päivää. Mielikuvitusaseet käsissään nämä naiset, äidit ja isoäidit oppivat juhlalliset marssiaskeleet, muodostelmat ja äksiisit.

Spasskih kertoo, että äitejä odottavat vielä AK-rynnäkkökiväärin kokoamis- ja purkamisharjoittelut sekä ammuntaharjoitukset. Hänen mukaansa myös lapset osallistuvat harjoituksiin, jotta ”perinteetsäilyvät jälkipolville”.

– Vasen, vasen, vasen kaks’ kolme! Katse oikeaan päin! Sivulle vie! – naisia ovat tukemassa kokeneet koulututtajat. Kaikki ei suju heti oikein ensimmäisellä kerralla, mutta kuten sanotaan, harjoitus tekee mestarin, kirjoittaa Spasskih.

