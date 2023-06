Äärioikeisto nousee Euroopassa – Saksassa kannatus ennätyslukemissa

Äärioikeiston kannatus Saksassa on ollut nousussa viime vuoden ajan. Vuoden takaisesta 10 prosentin kannatuksesta vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue on nostanut kannatuksensa vuoden aikana 18 prosenttiin. Pelkästään kolmen edellisen kuukauden aikana kannatus on noussut 4 prosenttiyksikköä. Aiheesta uutisoi Politico-lehti.

Alkuvuoden aikana AfD-puolue on noussut jo Saksan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Puolue on tällä hetkellä kannatuslukemissaan vain hieman liittokansleri Olaf Scholzin sosiaalidemokraateista. Erot ovat kuitenkin hiuksen hienot, ja joissain kyselyissä puolueiden kannatukset ovat samoissa lukemissa.

Asiantuntijat ovat huolestuneita siitä, että maahanmuuttovastainen ja ilmastonmuutoksen kieltävä oikeistopopulistinen puolue voi saada lisäpontta kiristyvässä maailmantilanteessa. Kolme mielipiteitä jakavaa aihealuetta Saksassa ovat maahanmuutto, energia sekä talous. Maan hallituksen muodostavat Saksan sosiaalidemokraattinen puolue (SPD), Vapaa demokraattinen puolue (FDP) ja Vihreät.

Saksan hallituksen koalitiokumppanit ovat riidelleet viime kuukausien ajan vihreää energiaa koskevasta laista. Sillä pyritään ratkaisemaan maan ongelmallinen riippuvuus fossiilisista polttoaineista kieltämällä uudet kaasu- ja öljylämmitysasennukset rakennuksiin ensi vuodesta alkaen. Asiantuntijoiden mukaan myös hallitukseen kohdistuu aikaisempaa voimakkaampaa kritiikkiä ja arviointia.

– Liittovaltion työhön suhtaudutaan aiempaa kriittisemmin. Jatkuva kiistely hallitsevien puolueiden välillä saa ihmiset myös menettämään suuntautumisensa sekä luottamuksensa hallitukseen, Stefan Merz Infratest dimap-kyselyinstituutista kertoo lehdelle.

Kiristynyt maailmantilanne vaikuttaa puolueiden kannatukseen

Kasvavat turvapaikanhakijoiden määrät ovat lisänneet äärioikeiston nousua. Viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden maaliskuuhun mennessä turvapaikkahakemukset Saksassa ovat yli kaksinkertaistuneet noin 25 000 hakemukseen kuukaudessa. Vaikka se on vähemmän kuin vuoden 2016 pakolaiskriisin aikaan, jolloin jopa 89 000 ihmistä haki turvapaikkaa Saksasta kuukausittain, maahanmuutto on edelleen erittäin vaikea asia.

– AfD:n kannattajille maahanmuutto on yksi tärkeimmistä asioista ja se syy, miksi he aikovat äänestää puoluetta. He haluavat vähemmän maahanmuuttoa, Merz kertoo.

Äärioikeiston nousu on erityisen voimakasta Itä-Saksan Brandenburgin, Saksin ja Thüringenin osavaltioissa, joissa järjestetään ensi vuonna vaalit. AfD on tällä hetkellä alueilla vaalien kärjessä. Niin ääri-oikeiston ja -vasemmiston kannatus on suosittua Saksan niissä osissa, jotka kuuluivat entiseen Itä-Saksaan. Yhdistymisestä huolimatta niiden työllisyys ja talouskehitys ovat edelleen alhaisemmat.

Liittokansleri Olaf Scholz puolustaa hallitustaan kritiikkiä vastaan perustellen toimia perättäisillä poikkeuksellisilla ajanjaksoilla.

-Olemme juuri selvinneet koronaviruspandemiasta, joka on tuonut uskomattoman määrän häiriöitä ja juuri kun se päättyi, alkoi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan tuoden mukanaan energiakriisin ja voimakkaan inflaation, liittokansleri Olaf Scholz kertoi televisioväittelyssä.

Suurimman kristillisen oppositiopuolueen (CDU/CSU) johtaja Friedrich Merz penää riitelyn lopettamisen puolesta.

-AfD käyttää epävarmuutta ja lietsoo pelkoa omaksi hyödykseen, ihmisten etujen vastaisesti. Tämän torjumiseksi kaikkien demokraattisten puolueiden tulisi tarkastella toimintaansa, sen sijaan, että osoittaisivat sormella toisiaan, eikä menisi yksipuolisiin syytöksiin, Merz sanoi.

Äärioikeiston nousu EU:n suurimmassa taloudessa on lehden mukaan varoitusmerkki siitä, kuinka maahanmuuttosääntöjen uudistusten hitaus, taloudelliset ongelmat ja korkeat inflaatioluvut yhdisatettynä EU:n vihreän politiikan kalliiseen toteuttamiseen, voivat lisätä äärioikeiston tukea.

Äärioikeisto on vahva myös Itävallassa, jossa vapauspuolue johtaa mielipidemittauksia 27 prosentilla, Ranskassa kansallinen liittouma on toisena 24 prosentillaan ja Ruotsissa ruotsidemokraatit ovat kolmannella sijalla 18 prosentin osuudellaan. Espanjassa järjestetään heinäkuussa kansalliset vaalit ja äärioikeistolainen Vox on tällä hetkellä kolmas 16 prosentin osuudella.