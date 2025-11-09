Aallot huuhtoivat ihmisiä mereen suomalaisten suosikkikohteessa – useita kuollut

Aiankin kolme ihmistä on kuollut ja 15 loukkaantunut aaltojen pyyhkäistyä ihmisiä rannalta mereen Teneriffan saarella. Äärimmäisen sään aiheuttamat onnettomuudet tapahtuivat lauantaina eri puolilla saarta.
Ensimmäinen tapaus sattui Teneriffan Santa Cruzissa, kun kuusi ranskalaista turistia pyyhkiytyi aallon mukana mereen. Osa heistä joutui sairaalahoitoon.
Granadilla de Abonassa saaren eteläosassa merestä löytyi hukkunut mies, jota yritettiin elvyttää tuloksetta.
Myöhemmin Puerto de la Cruzissa saaren pohjoisosassa aalto tempaisi kymmenen ihmisen ryhmän laiturilta mereen. Tapauksen jäljiltä löydettiin yksi nainen, jonka sydän oli pysähtynyt. Asiasta kertova Espanjan yleisradioyhtiö RTVE ei erittele naisen kuolinsyytä. Lisäksi tapauksen jäljiltä vietiin useita ihmisiä sairaalaan. Heistä ainakin kaksi loukkaantui vakavasti.
Pian Puerto de la Cruzin tapauksen jälkeen Teneriffan pelastuslaitos sai ilmoituksen La Guancha, joka sijaitsee myös saaren pohjoisosassa. Veden varaan joutunut mies saatiin vedestä ylös, mutta menehtyi pian saamiinsa vammoihin.
Kanarian saarille annettiin Canarian Weekly -lehden mukaan perjantaina myrskyisen sään varoitus. Varoituksen mukaan muun muassa uimista ja surffaamista kehotettiin välttämään. Myös rannoilta suositeltiin pysymään poissa.