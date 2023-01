80 naista tappanut Venäjän ”ihmissusi” haluaa Ukrainaan sotimaan

Venäjän valtiollinen Vesti-kanava on näyttänyt sarjamurhaaja Mihail Popkovin haastattelun vankilasta. Siinä Popkov kertoo haluavansa liittyä Venäjän armeijaan ja päästä sotimaan Ukrainaan. Popkov kertoo haastattelussa tämän olevan unelmansa.

– Jos odotan tammikuun ja helmikuun yli, siis kylmimmän ajan – minulle kylmyys on pahinta – sitten lähtisin silmänräpäyksessä, Popkov toteaa hymyillen.

Murhamies arvioi haastattelussa, kauanko ihminen kestäisi Ukrainassa. Hän pohtii myös, avautuuko tällaista mahdollisuutta.

– Voihan olla, ettei kukaan tarjoa tätä minulle, Popkov toteaa.

Viestimiehenä ilmeisesti aikanaan palvellut Popkov kuitenkin myös arvioi oman sotilastaustansa olevan nyt kovassa kysynnässä Venäjän joukoissa Ukrainassa.

Venäjän Wagner-palkkasotilasyhtiö on värvännyt valtavat määrät vankeja sotimaan Ukrainassa. Wagnerin on huhuttu aloittavan uusia värväyskierroksia vankiloissa ympäri Venäjää.

Muun muassa Venäjän ”ihmissutena” ja ”Angarskin mielipuolena” mediassa tunnettu Mihail Popkov on sarjamurhaaja ja -raiskaaja. Hänet on tuomittu 78 naisen murhista vuosina 1992-2010. Mies on tunnustanut 83 murhaa. Popkov työskenteli poliisina.

