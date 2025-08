Mökkivälittäjät sinilevästä TS:lle: ”Siitä on tullut uusi normaali”

Sinilevästä Turun saaristossa on tullut niin normaalia, ettei se enää vaikuta mökin ostajien ostopäätökseen entiseen tapaan. Aiheesta kertoo Turun Sanomat.

Saaristovälittäjät Oy:n kiinteistövälittäjä Pertti Salosen mukaan saaristosta meren rannalta mökkiä ostavat ihmiset ovat valmistautuneet siihen, ettei sinilevältä voi välttyä.

– Siitä on tullut uusi normaali, sanoo Turun Sanomille LKV Tuomiset Oy:n toimitusjohtajan Teemu Tuominen. Hänen mukaansa keskustelu ja kirjoittelu sinilevästä on vähentynyt.

Mökin ostajat kyselevät silti sinilevästä, etenkin jos ovat lukeneet sitä olevan jollakin alueella runsaasti, Tuominen kertoo.

Osa alueista, kuten Turun Kakskerranjärvi, on säilyttänyt maineensa ongelma-alueena sinilevän suhteen, vaikka sinilevän esiintyvyys olisikin sittemmin helpottanut.

Sekä Salonen että Tuominen kertovat, etteivät ole joutuneet perumaan mökkinäyttöjä rannassa esiintyneen sinilevän vuoksi. Joskus mökin myyjät ovat huolissaan sinilevästä, mutta ongelma on usein hetkellinen ja esimerkiksi tuuli hajottaa sinilevälautat.

Sinilevän esiintymistä ei toisaalta sovi piilotellakaan, sanoo Salonen.

– Minulla on tapana sanoa, että sinilevää tulee varmuudella jossakin kohtaa, jos ei tänä kesänä niin ensi kesänä, Salonen kommentoi.

Tänä kesänä sinilevätilanne on ollut hyvä ja sinilevää on esiintynyt runsaammin lähinnä ulkomerellä. Tämä on poikkeuksellista vesien ollessa näin lämpimiä, arvioi Salonen.