”38 selvisi 400 sotilaasta” – ääninauhat paljastavat hyökkäyksen hyytymisen

Kaapattujen puheluiden ja muiden viestien perusteella Venäjän helmikuun lopulla aloittama hyökkäys kohti Kiovaa ajautui nopeasti kaaokseen.

Monet sotilaat käyttivät luvattomasti tavallisia matkapuhelimia valittaakseen tilanteesta perheenjäsenilleen ja ystävilleen. Venäjän joukot olivat suurimman osan maaliskuusta jumissa Ukrainan pääkaupungin laitamilla.

New York Times -lehti kertoo saaneensa käsiinsä useita puheluita, joiden aitouden varmistamiseen on käytetty kuukausia. Puhelinnumeroita on verrattu muun muassa sosiaalisesta mediasta löytyneisiin tietoihin henkilöiden tunnistamiseksi.

Maahanlaskujoukkojen ja kansalliskaartin sotilaat kertoivat taistelutahdon romahduksesta, varusteiden puutteesta ja epätietoisuudesta itse sotilasoperaatioon liittyen.

– Olimme kaikki menossa harjoitukseen kahdeksi tai kolmeksi päiväksi. Meitä huijattiin kuin pikkulapsia, Nikita-niminen sotilas kertoi ystävälleen.

Monet sotilaat arvostelivat voimakkaasti presidentti Vladimir Putinia ja asevoimien johtoa. Vastaavista lausunnoista voisi saada kovan vankeustuomion Venäjällä.

Venäläissotilaat myös myönsivät surmanneensa siviilejä ja varastaneensa tavaroita paikallisista kodeista ja yrityksistä. Monet kertoivat haluavansa lopettaa sopimussotilaan uransa mahdollisimman pian.

Ääninauhojen perusteella venäläissotilaat ymmärsivät noin kahden viikon jälkeen, ettei Kiovan valtaus onnistuisi. Monet ihmettelivät Ukrainan voimakasta vastarintaa ja myönsivät Venäjän joutuneen tappiolle.

– Panssarivaunut ja kuljetusajoneuvot olivat tulessa, he räjäyttivät sillan ja padon. Tiet ovat veden vallassa, emmekä pysty liikkumaan, sotilas toteaa.

Kansalliskaartin 656. rykmentin sotilas kertoi 90 miehen kuolleen väijytyksessä. Semyon-niminen sotilas sanoi kolmasosan kaatuneen 331. maahanlaskurykmentistä.

– Maahanlaskujoukkojen sotilaita oli 400. Ja vain 38 heistä selvsi, koska komentajamme lähettivät heidät teurastukseen, Sergei-niminen sotilas sanoi.

