260 miljoonan euron EU-potti Suomeen – nämä neljä hanketta saavat rahoituksen

Neljä Suomeen sijoittuvaa puhtaan siirtymän hanketta saa merkittävän rahoituksen EU:n Innovaatiorahastosta.

Hankkeiden toteuttajat ovat Metsä Groupin Metsä Spring Oy, Solvay Oy, FREYR Battery Finland Oy ja Nordic Ren-Gas Oy.

Euroopan komissio on valinnut 85 innovatiivista nettonollaprojektia edistämään huipputason puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa ympäri Eurooppaa.

Komissio ei tässä vaiheessa ilmoita hankekohtaisten tukien määrää. Ne tarkentuvat siinä vaiheessa, kun hyväksytyt hankkeet allekirjoittavat avustussopimuksen Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA:n kanssa.

Asiasta tiedottaneen työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomen neljälle hankkeelle myönnetyn rahoituksen määrä on yhteensä noin 260 miljoonaa euroa.

– On hienoa, että suomalaiset hankkeet menestyivät EU:n Innovaatiorahaston tämän kierroksen tukihaussa, ja että hankkeita on eri sektoreilta. Nytkin tukea saavat niin biopuolen, vedyn kuin akkuteknologian hankkeet. On tärkeää, että menestymme näissä EU-tason rahoituskierroksissa, kun omat kansalliset varamme ovat rajallisemmat, kommentoi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) tiedotteessa.

Metsä Group saa tukea 3D-kuituhankkeeseen, jossa otetaan käyttöön fossiilipohjaisia muovipakkauksia korvaavia kestäviä ja toimivia pakkausratkaisuja. 3D-kuitukonseptia ja sen lopputuotteita kehittää Metsä-konsernin innovaatioyhtiö Metsä Spring Oy. Hankkeessa Raumalle perustetaan kaupallisen mittakaavan 3D-kuitutehdas, jonka vuosituotanto on noin 60000 tonnia.

Solvay Oy saa tukea euroa vetyperoksidin valmistushankkeeseen. Yhtiön Voikkaan tehtalla on valmistettu vetyperoksidia maakaasusta, mutta se on joutunut etsimään venäläiselle maakaasulle korvaavan raaka-aineen Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Vetyperoksidia käytetään muun muassa sellun ja tekstiilien valkaisuun sekä desinfiointiaineena.

FREYR Battery Finland Oy saa tukea Vaasaan suunnitellun akkujen katodimateriaalia valmistavan tehtaan rakentamiseen. Yhtiö valmistaisi tehtaalla yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa ns. LFP-akuissa käytettävää katodimateriaalia. Nikkelin ja koboltin sijaan LFP-akuissa raaka-aineina ovat rauta ja fosfaatti.

Nordic Ren-Gas Oy saa tukea Kotkaan suunniteltavalla sähköpolttoaineen tuotantolaitokselle, joka hyödyntää myös hiilidioksidin talteenottoa. Yhtiö voitti toukokuussa järjestetyn EU:n ensimmäisen vetyhuutokaupan, jossa yhtiö sai 45 miljoonan euron rahoituksen Lahteen sijoittuvan toisen laitoksensa vedyn tuotantoon.