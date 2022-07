22-vuotias ”laupias samarialainen” pysäytti ampujan ostoskeskuksessa

Yhdysvalloissa 22-vuotias nuori mies pysäytti ampujan ostoskeskuksessa Greenwoodin kaupungissa Indianan osavaltiossa. Asiasta kertoo paikallinen uutiskanava WISHTV.

Greenwoodin poliisipäällikkö kertoi, että kolme ihmistä ehti kuolla ampumisessa ennen kuin Elisjsha Dicken pysäytti ampujan käsiaseella.

Dicken oli ostoskeskuksessa tyttöystävänsä kanssa, kun ammuskelu alkoi. Hänellä oli mukanaan laillinen ase.

Greenwoodin pormestari, republikaani Mark Myers kiitti Dickeniä ampujan estämisestä.

– Tämä nuori mies, Greenwoodin laupias samarialainen, toimi vain muutamassa sekunnissa pysäyttäen ampujan ja pelastaen lukemattomia ihmishenkiä.

– Hän on nuori mies, joka käsittelee paljon. Pyydän, että annatte hänelle tilaa ja aikaa käsitellä, mitä hän on käynyt läpi viime yönä, pormestari sanoi.

The 22 yr-old brave, Good Samaritan hero, Elisjsha Dicken, who shot & killed the mass shooter at Greenwood Park Mall, Indiana, saving many lives.

HE deserves the Presidential Medal of Freedom! pic.twitter.com/lrW94n5tmF

— 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) July 18, 2022