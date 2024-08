1,8 miljoonalle suomalaiselle maksetaan 900 miljoonaa euroa veronpalautuksia

Elokuun veronpalautuspäivä on asiakasmäärältään vuoden isoin. 1,8 miljoonalle suomalaiselle palautetaan yhteensä 900 miljoonaa euroa maanantaina 5.elokuuta.

Verohallinto maksaa veronpalautuksia asiakkaille joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun riippuen siitä, koska asiakkaiden verotus valmistuu. Oman palautuspäivän näkee sekä OmaVerosta että verotuspäätöksestä.

Asiakkailta vaaditaan tänäkin vuonna malttia veronpalautusten kanssa, sillä kaikilla rahat eivät näy tilillä heti aamulla. Verohallinto maksaa veronpalautukset tileille päivän aikana maanantaina.

– Jos veronpalautus ei näy tilillä heti aamulla, tilin saldo kannattaa tarkistaa uudestaan myöhemmin päivällä. Jos rahat eivät sittenkään näy tilillä, veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä. Oman tilanteen voi käydä tarkistamassa OmaVerosta, kertoo Verohallinnon ylitarkastaja Juha Villman tiedotteessa.

Maksupäivä on voinut siirtyä esimerkiksi, jos

asiakas tai hänen puolisonsa on täydentänyt esitäytettyä veroilmoitusta

Verohallinto on saanut verotuksen vaikuttavia tietoja muualta esitäytetyn veroilmoituksen lähettämisen jälkeen

oikea tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa

veronpalautusta on käytetty verojen maksuksi

veronpalautus on ulosmitattu.

Maksuosoitus

Jos asiakas ei ole ilmoittanut Verohallinnolle ajantasaista tilinumeroa, veronpalautuksen saa maksuosoituksena eli rahalähetyksenä Nordeaan.

– Elokuussa veronpalautuksia maksetaan maksuosoituksena noin 30 000 henkilölle, Villman kertoo.

Maksuosoituksen voi lunastaa Nordean Omaposti-palvelussa voimassa olevilla pankkitunnuksilla. Maksuosoituksena maksettua veronpalautusta ei kuitenkaan saa vielä veronpalautuspäivänä, vaan maksuosoituksen lunastamiseen voi kulua muutama pankkipäivä.

Tilinumero kannattaa kuitenkin ilmoittaa OmaVerossa, vaikka veronpalautus olisikin jo maksettu maksuosoituksena. Jos maksuosoitusta ei lunasta Nordeasta, veronpalautus palautuu takaisin Verohallinnolle neljän viikon kuluttua. Jos tilinumeron on ilmoittanut siihen mennessä, Verohallinto maksaa rahat asiakkaan tilille.

Kiinteistöveroa ei kuitata automaattisesti veronpalautuksista

Elokuussa on myös jäännösveron ja kiinteistöveron eräpäivät. Jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä on torstaina 1. elokuuta noin 239 000 asiakkaalla. Maksettavaa heillä on yhteensä 102 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveron eräpäivä on 6. elokuuta noin 1,9 miljoonalla asiakkaalla. Heillä maksettavaa on yhteensä 425 miljoonaa euroa.

– Jos asiakkaalla on nyt elokuussa sekä veronpalautuspäivä että kiinteistöveron eräpäivä, on hyvä huomata, että kiinteistöveroa ei kuitata automaattisesti maksetuksi veronpalautuksista. Kiinteistövero pitää siis muistaa maksaa itse, Villman neuvoo.

Jäännösveron ja kiinteistöveron maksutiedot löytyvät OmaVerosta ja verotuspäätöksestä.

Varo huijauksia

Veronpalautusaikana on liikkeellä runsaasti erilaisia huijausyrityksiä, joilla koitetaan kalastella ihmisten pankkitunnuksia. Verohallinto ei ikinä ilmoita asiakkaille veronpalautuksista tekstiviesteillä tai sähköposteilla – ei siis kannata klikkailla niissä olevia linkkejä.

– OmaVeroon taas kannattaa mennä vero.fi-etusivun kautta tai kirjoittamalla selaimen osoiteriville osoite vero.fi/omavero. Googlen hakutulossivun kautta ei kannata lähteä klikkailemaan, sillä internetissä on myös OmaVeroa muistuttavia huijaussivustoja, Villman kertoo..