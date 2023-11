16 turvapaikanhakijaa saapui sunnuntaina Vartiuksen rajanylityspaikalle

Vartiuksen rajanylityspaikalla sunnuntaina turvapaikkahakemuksen jättänyt 16 henkilöä, tiedottaa Kainuun rajavartiosto viestipalvelu X:ssä.

Turvapaikanhaku itärajalla keskitettiin kahdelle rajanylityspaikalle Vartiukseen ja Sallaan sen jälkeen, kun neljä eteläisintä rajanylityspaikkaa suljettiin liikenteeltä kokonaan valtioneuvoston päätöksellä.

Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos tiedottaa X:ssä päivän sujuneen rauhallisesti.

Lauantaina turvapaikkahakemuksia raportoitiin 67 Vartiuksessa. Lauantai-iltana myös kahden henkilön tiedetään ylittäneen valtakunnan maastorajan ja hakeneen kansainvälistä suojelua.

Vartiuksen rajanylityspaikka sulkeutui sunnuntaina kello 18 ja aukeaa jälleen maanantaina kello 8.

Vartiuksessa jouduttiin päivän aikana keskeyttämään rajanylitysliikenne useaan kertaan ruuhkautumisen vuoksi.

Vartiuksen rajapuomien lähelle rakennetaan suojaavia rakenteita kuten esteaitaa.

— Kainuun Raja (@KainuunRaja) November 19, 2023