14 ohjuksen kerrotaan iskeytyneen Kiovaan – yksi osui päiväkotiin

Sarja räjähdyksiä ravisteli Kiovaa varhain sunnuntaina. Räjähdysten syistä ei ollut virallista tietoa vielä aamulla. Nextan mukaan ukrainalainen kansanedustaja Oleksiy Hontsharenko on kuitenkin kertonut Venäjä ampuneen pääkaupunkiin kaikkiaan 14 ohjusta.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herashenkon mukaan yksi ohjuksista osui päiväkotiin.

Iskujen uhriluvuista ei ollut aamulla tarkkaa tietoa. Kiovan pormestari Vitali Klitshko kertoi sosiaalisessa mediassa, että ihmisiä saattaa yhä olla loukussa tuhoutuneissa rakennuksissa. Iskujen jäljistä kiertää jo kuvia ja videomateriaalia sosiaalisessa mediassa (alla).

#Kyiv mayor @Vitaliy_Klychko said that people may still be under the rubble of a building. Journalists publish footage from the site of the missile impact, taken an hour ago.

Interior Ministry adviser Gerashchenko said that one of the rockets fell on a kindergarten. pic.twitter.com/XYDbLV9nhH

— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2022