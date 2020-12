900 tonnin möhkäle romahti kuuluisaan observatorioon

Halkaisijaltaan yli 300 metrin Arecibon radioteleskooppi on tuhoutunut Puerto Ricossa.

Yhdysvaltain kansallisen tiedesäätiön (NSF) mukaan kaapeleiden varassa roikkuva, noin 900 000 kilogrammaa painava instrumenttialusta romahti tiistaina teleskooppilautasen päälle.

Vuonna 1963 käyttöönotetun radioteleskoopin sulkemisesta ilmoitettiin aiemmin marraskuussa, jolloin irronnut kaapeli oli vaurioittanut rakennelmaa. Laitoksen ylläpitäjät arvioivat tuolloin, ettei radioteleskooppia pystyttäisi korjaamaan turvallisesti.

Keskusrakennelmaa tukevien pylväiden kaapeleissa havaittiin uusia vaurioita marraskuun 24. päivänä.

– Sen loppu ei ollut kovin kunniakas. Se tässä kaikessa on surullisinta, Länsi-Ontarion yliopiston apulaisprofessori Catherine Neish pohtii New York Timesille.

NSF:n mukaan kukaan ei loukkaantunut romahduksessa.

Arecibon radioteleskooppia oli alun perin suunniteltu Yhdysvaltain ohjuspuolustuksen tueksi. Vuosien varrella sitä käytettiin myös Maan ulkopuolisen elämän etsinnässä sekä Ensimmäinen yhteys- ja 007 ja kultainen silmä -elokuvien kuvauksissa.

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD

— National Science Foundation (@NSF) December 1, 2020